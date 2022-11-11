"Від чистого серця": на Півдні України окупанти лишають вибухівку з цинічними написами
На південному напрямку сапери знешкодили декілька вибухових пристроїв з повідомленнями від загарбників
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ з посиланням на пресслужбу 61-ї окремої піхотної Степової бригади.
Залишаючи позиції на Півдні України, російські загарбники встановлюють міни-пастки з написами "з любов'ю з Росії" та "від чистого серця".
"Підступність та ницість загарбників не має меж. Їм абсолютно байдуже, що у домівки, які вони замінували, повертатимуться мирні українці, часто з дітьми", - стверджують у Генштабі.
Повідомляється, що сапери знищили вибухівку.
"Але наші сапери - одні з найкращих в світі, добре знають свою справу, та невпинно знешкоджують смертельно небезпечні "сюрпризи" російських терористів", - наголошують комунікаційники 61-ї окремої піхотної Степової бригади.
- Нагадаємо, що ДСНС створило інформаційні матеріали про найбільш розповсюджені вибухонебезпечні пристрої, які лишають окупанти. Як їх розпізнати та що робити у випадку, якщо натрапити на них - у тексті Еспресо.
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