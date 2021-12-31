Від COVID-19 в Україні впродовж доби померло 209 людей, 7029 - заразилися

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 30 грудня було зареєстровано ​​​​​​7029 нових випадків COVID-19 (у тому числі 404 дитини та 185 медпрацівників), 8609 пацієнтів одужали, 209 людей померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 1179;

Вінницька область - 266;

Волинська область - 104;

Дніпропетровська область - 187;

Донецька область - 362;

Житомирська область - 205;

Закарпатська область - 176;

Запорізька область - 225;

Івано-Франківська область - 303;

Київська область - 266;

Кіровоградська область - 53;

Луганська область - 55;

Львівська область - 487;

Миколаївська область - 167;

Одеська область - 595;

Полтавська область - 486;

Рівненська область - 206;

Сумська область - 218;

Тернопільська область - 200;

Харківська область - 236;

Херсонська область - 55;

Хмельницька область - 261;

Черкаська область - 299;

Чернівецька область - 155;

Чернігівська область - 283.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.