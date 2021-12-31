Від COVID-19 в Україні впродовж доби померло 209 людей, 7029 - заразилися
Станом на ранок 31 грудня в Україні зафіксовано 3 667 649 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 95 899 - летальні, 3 468 858 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 30 грудня було зареєстровано 7029 нових випадків COVID-19 (у тому числі 404 дитини та 185 медпрацівників), 8609 пацієнтів одужали, 209 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1179;
- Вінницька область - 266;
- Волинська область - 104;
- Дніпропетровська область - 187;
- Донецька область - 362;
- Житомирська область - 205;
- Закарпатська область - 176;
- Запорізька область - 225;
- Івано-Франківська область - 303;
- Київська область - 266;
- Кіровоградська область - 53;
- Луганська область - 55;
- Львівська область - 487;
- Миколаївська область - 167;
- Одеська область - 595;
- Полтавська область - 486;
- Рівненська область - 206;
- Сумська область - 218;
- Тернопільська область - 200;
- Харківська область - 236;
- Херсонська область - 55;
- Хмельницька область - 261;
- Черкаська область - 299;
- Чернівецька область - 155;
- Чернігівська область - 283.
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