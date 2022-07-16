​​Про це повідомив у телеграмі Офіс генпрокурора.

"Станом на ранок 16 липня 2022 року понад 1015 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 353 дитини загинуло та понад 662 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Дані не остаточні, оскільки триває робота з встановлення інформації на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало на Донеччині - 353, Харківщині - 191, Київщині - 116, Чернігівщині - 68, Луганщині - 61, Миколаївщині - 53, Херсонщині - 52, а також Запорізькій - 31 та 17 - у Сумській областях.

"15 липня в м. Херсон військовослужбовцями РФ вбито матір та її малолітню доньку. Під вогнем окупантів вкотре був Бахмутський район Донецької області. В с. Верхньокам'янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в с. Свято-Покровське - 16-річна", - додали в прокуратурі.

Також відомо ще про трьох дітей, які 14 липня отримали поранення після ракетного обстрілу РФ у Вінниці.