Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 353 дитини загинули, понад 662 поранені
З 24 лютого до 16 липня в України від російської агресії постраждали понад 1015 дітей: 353 загинули, 662 поранені
Про це повідомив у телеграмі Офіс генпрокурора.
"Станом на ранок 16 липня 2022 року понад 1015 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 353 дитини загинуло та понад 662 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Дані не остаточні, оскільки триває робота з встановлення інформації на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало на Донеччині - 353, Харківщині - 191, Київщині - 116, Чернігівщині - 68, Луганщині - 61, Миколаївщині - 53, Херсонщині - 52, а також Запорізькій - 31 та 17 - у Сумській областях.
"15 липня в м. Херсон військовослужбовцями РФ вбито матір та її малолітню доньку. Під вогнем окупантів вкотре був Бахмутський район Донецької області. В с. Верхньокам'янське отримала поранення 14-річна дівчина, а в с. Свято-Покровське - 16-річна", - додали в прокуратурі.
Також відомо ще про трьох дітей, які 14 липня отримали поранення після ракетного обстрілу РФ у Вінниці.
Внаслідок обстрілів РФ пошкоджено 2138 закладів освіт, із них 221 зруйновані повністю.
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