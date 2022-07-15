У Вінниці після ракетного удару госпіталізовано 73 людини, 5 - у критичному стані, - директорка департаменту охорони здоров'я
Ольга Задорожна, директорка департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА, розповіла про стан госпіталізованих людей після завданого ворогом удару по центру міста 14 липня
Про це вона повідомила в етері Еспресо.
"Госпіталізовано 73 людини, серед них четверо дітей. Діти знаходяться в обласній дитячій лікарні та у лікарні швидкої допомоги. Серед дітей є хлопчик 10 років з політравмою (сукупність травм, які характеризується значними змінами структури та функції органів і систем органів – ред.), який вчора був у важкому стані, але вже прооперований і на сьогодні його стан стабілізувався. Також є троє дівчат, одна з них дівчинка 8 років з пораненням голені - стан неважкий, і двоє дівчат по 15 років, одна з них прооперована – стан середній наближається до важкого, друга – спочатку відмовилась від госпіталізації, але зараз їй надається медична допомога.
З 73 госпіталізованих, 34 людини у важкому стані, з них 5 осіб у критичному. Лікарі роблять все, що потрібно. Лікарні забезпечні у повному обсязі медикаментами, розгорнуті додаткові ліжка, максимально мобілізована вся хірургія. Є 9 людей з опіковими травмами, які знаходять в опіковому центрі", - проінформувала директорка департаменту охорони здоров'я.
Ольга Задорожна розповіла, що всі люди, які знаходяться у лікарнях ідентифіковані. На жаль, серед загиблих 11 неідентифікованих, продовжуються розшуки, взяті зразки ДНК.
"Вибух відбувся у центрі міста, де перетинання багатьох магістралей та транспортних сполучень, також поряд багато різної інфраструктури, могли потрапити в епіцентр удару не вінничани, а жителі інших регіонів", - пояснила Задорожна.
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