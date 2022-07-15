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Головна війна з Росією У Вінниці після ракетного удару госпіталізовано 73 людини, 5 - у критичному стані, - директорка департаменту охорони здоров'я
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У Вінниці після ракетного удару госпіталізовано 73 людини, 5 - у критичному стані, - директорка департаменту охорони здоров'я

15 липня, 2022 п'ятниця
17:03
війна з Росією Наслідки російського обстрілу, Вінниця

Ольга Задорожна, директорка департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА, розповіла про стан госпіталізованих людей після завданого ворогом удару по центру міста 14 липня

Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"Госпіталізовано 73 людини, серед них четверо дітей. Діти знаходяться в обласній дитячій лікарні та у лікарні швидкої допомоги. Серед дітей є хлопчик 10 років з політравмою (сукупність травм, які характеризується значними змінами структури та функції органів і систем органів – ред.), який вчора був у важкому стані, але вже прооперований і на сьогодні його стан стабілізувався. Також є троє дівчат, одна з них дівчинка 8 років з пораненням голені - стан неважкий, і двоє дівчат по 15 років, одна з них прооперована – стан середній наближається до важкого, друга – спочатку відмовилась від госпіталізації, але зараз їй надається медична допомога.

З 73 госпіталізованих, 34 людини у важкому стані, з них 5 осіб у критичному. Лікарі роблять все, що потрібно. Лікарні забезпечні у повному обсязі медикаментами, розгорнуті додаткові ліжка, максимально мобілізована вся хірургія. Є 9 людей з опіковими травмами, які знаходять в опіковому центрі", - проінформувала директорка департаменту охорони здоров'я.

Ольга Задорожна розповіла, що всі люди, які знаходяться у лікарнях ідентифіковані. На жаль, серед загиблих 11 неідентифікованих, продовжуються розшуки, взяті зразки ДНК.

"Вибух відбувся у центрі міста, де перетинання багатьох магістралей та транспортних сполучень, також поряд багато різної інфраструктури, могли потрапити в епіцентр удару не вінничани, а жителі інших регіонів", - пояснила Задорожна.

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