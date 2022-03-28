Від початку повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала у Харкові понад тисячу житлових будинків, - Терехов

Про це повідомив на брифінгу міський голова Ігор Терехов, повідомляє Укрінформ.

"Російська армія, армія агресора цілеспрямовано, я наголошую, цілеспрямовано, стріляє по житлових мікрорайонах. Це не просто окремі будинки, а саме цілі мікрорайони. Жителі зазнають тотальних бомбардувань. На сьогодні у місті зруйновано 1410 об'єктів, з яких 1177 – це багатоповерхові житлові будинки", - повідомив Терехов.

За його даними, у місті зруйновано 53 дитячі садки, 69 шкіл та 15 лікарень.

"При цьому ми змушені зараз переселяти людей до шкіл та дитячих садків, у підвальні приміщення, на станції метрополітену", - сказав мер.

Він додав, що волонтери, ризикуючи життям, доставляють продукти до сховищ тих районів, де взагалі не припиняються обстріли.

За словами Терехова, у місті працюють супермаркети, і всі продукти першої необхідності є в наявності.

Також міський голова наголосив, що у Харкові панує дух єдності та боротьби.

"Місто Харків – це російськомовне місто, до початку війни практично кожен четвертий мав родичів у РФ чи знайомих, у багатьох були друзі. І завжди місто Харків вважалося більш менш лояльним до РФ. Сьогодні ставлення до Росії, агресора, військ агресора змінилося кардинально. Я щодня спілкуюсь із людьми. Сьогодні кожен із нас до кінця готовий захищати місто. Харків єдиний. У нас панує надзвичайний дух - дух протистояння, дух боротьби та дух перемоги", - сказав мер.