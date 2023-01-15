Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 115 тис. росіян

Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.

Від 24 лютого 2022 року до 15 січня 2023 року Росія втратила в Україні:

особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3106 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,

артилерійських систем – 2094 (+4) од,

РСЗВ – 437 (+0) од,

засоби ППО ‒ 219 (+0) од,

літаків – 286 (+0) од,

гелікоптерів – 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),

крилаті ракети ‒ 749 (+26),

кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,

спеціальна техніка ‒ 187 (+1).

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 14 січня загарбники завдали по території України 57 ракетних і 3 авіаційні удари, також здійснили 69 обстрілів з РСЗВ. ЗСУ, своєю чергою, відбили атаки поблизу 14 міст і сіл

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