Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували понад 115 тис. росіян
Із 24 лютого загарбники втратили в Україні більш як 115 тис. військових, 3106 танків, 1872 БПЛА та 186 літаків
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Від 24 лютого 2022 року до 15 січня 2023 року Росія втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 115290 (+630) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3106 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6183 (+10) од,
- артилерійських систем – 2094 (+4) од,
- РСЗВ – 437 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 219 (+0) од,
- літаків – 286 (+0) од,
- гелікоптерів – 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1872 (+5),
- крилаті ракети ‒ 749 (+26),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4846 (+0) од,
- спеціальна техніка ‒ 187 (+1).
- Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, 14 січня загарбники завдали по території України 57 ракетних і 3 авіаційні удари, також здійснили 69 обстрілів з РСЗВ. ЗСУ, своєю чергою, відбили атаки поблизу 14 міст і сіл
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