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Генштаб: упродовж доби росіяни завдали по Україні 57 ракетних ударів, а ЗСУ відбили атаки поблизу 14 міст і сіл

15 січня, 2023 неділя
07:10
війна з Росією російські окупанти

За даними Генштабу ЗСУ, 14 січня загарбники завдали по території України 57 ракетних і 3 авіаційних удари, також здійснили 69 обстрілів з РСЗВ. ЗСУ, своєю чергою, відбили атаки поблизу 14 міст і сіл

Про це мовиться у ранковому звіті Генштабу ЗСУ.

Росіяни вдарили по Україні 57 ракетами

Упродовж 14 січня загарбники завдали 3 авіаційних та 57 ракетних ударів, а також здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі.

"Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю. 26 ракет знищили наші захисники",  - мовиться у звіті Генштабу.

Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу 14 населених пунктів

Тоді ж Сили оборони відбили атаки загарбників в районах населених пунктів Макіївка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Сіль, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Красногорівка, Водяне, Майорськ і Мар’їнка Донецької області.

Зокрема, авіація протягом попередньої доби завдала 5 ударів по районах концентрації окупантів, також збито БПЛА типу "Орлан-10".

А захисники ракетних військ і артилерії ударили по двох пунктах управління, 9 районах зосередження росіян та їхньої військової техніки, складу боєприпасів, а також станції радіоелектронної боротьби противника.

Загарбники надалі зазнають втрат

Зазначається, що 12 січня у напрямку Старобільська, Луганщина, загарбники евакуювали 50 поранених військових РФ. Вони діяли поблизу Сватового.

"За наявною інформацією, в одному з танкових батальйонів 26 танкового полку окупантів, що бере участь у бойових діях на Куп’янському напрямку, станом на 12 січня у справному стані залишалось 10 одиниць танків Т-80БВ. Решта або знищені, або виведені із ладу. З особового складу у батальйоні залишилось близько 30 загарбників", - мовиться в тексті пресслужби

Ситуація за напрямками

Під мінометними та артилерійськими обстрілами опинилися райони населених пунктів Вовківка і Кіндратівка Сумської області та Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Стрілеча, Тернова, Чугунівка, Хатнє і Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Западне, Синьківка, Орлянка, Котлярівка, Берестове і Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Площанка, Невське, Кремінна, Діброва і Червонопопівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку ураження зазнали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Парасковіївка, Бахмут, Веселе, Дружба та Північне на Донеччині.

На Авдіївському напрямку ворог атакував з танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Красногорівка, Веселе, Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

На Запорізькому напрямку ворожого вогню зазнали Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка, Степове та Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Херсон і Антонівка Херсонської області та Дмитрівка на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирних жителів.

Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
ракетний удар
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