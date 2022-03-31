Від початку повномасштабної війни РФ проти України загинуло 148 дітей, 232 зазнали поранень, - ювенальні прокурори

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну постраждало понад 380 дітей. Із них 148 загинуло і 232 зазнали поранень.



За отриманою інформацією, найбільше постраждалих дітей у Київській - 69, Донецькій - 57, Харківській - 53, Чернігівській - 41, Миколаївській - 30, Луганській - 30, Запорізькій - 22, Херсонській - 27, Києві - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.



Зокрема, 10 березня в Ізюмському районі Харківської області жінка з дитиною загинули через вибухові травми внаслідок російського авіаудару, 30 березня їхні тіла знайшли під завалами зруйнованого обстрілами житлового будинку.



12 березня 2022 року від обстрілу дитячої лікарні в Маріуполі загинув неповнолітній хлопчик, який перебував там на лікуванні. Його сестра - гімнастка Катерина - кількома днями раніше.



23 березня у Великоолександрівському районі Херсонської області від отриманих під час обстрілу поранень загинула 3-річна дитина.



29 березня 2022 року в селі Давидів Брід Бериславського району Херсонщини російський обстріл завдав осколкового поранення 14-річному підлітку.



30 березня 2022 року в Чугуївському районі Харківської області через наїзд автомобіля на незнешкодженні боєприпаси дві людини загинули, ще п'ятеро, зокрема шестимісячна дитина, отримали поранення.



Також 30 березня 2022 року внаслідок обстрілу Лисичанська на Луганщині тяжких пораненнь зазнали 2-річна та 7-річна дитина.



Дані не остаточні, оскільки неможливі першочергові слідчі дії, огляд територій обстрілів і руйнувань у місцях проведення активних боїв та на тимчасово окупованих територіях, зокрема, у Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

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