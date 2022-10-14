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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Від російської армії залишиться мокре місце

Портников Віталій
14 жовтня, 2022 п'ятниця
12:24
Погляд Віталій Портников

Жозеп Боррель відповів на путінський ядерний шантаж

У промові керівника європейської дипломатії Жозепа Борреля є досить важливі слова, від них великою мірою залежить те, як виглядатиме світ, війна Росії проти України.

"Ми маємо продовжувати дипломатичну роботу, щоб примусити світ виступити проти, чіткіше, проти путінської війни, яка змінює Європу. Вона завдає серйозних ударних хвиль по всьому світу, створює проблеми, пов'язані з високими цінами на енергію, харчі тут, у Європі. А є ще ядерна загроза. І Путін говорить, що він не блефує. Він не може дозволити собі блефувати. І має бути зрозумілим, що люди, які підтримують Україну, — і ЄС, і його держави-члени, а також США та НАТО, — також не блефують. Будь-який ядерний напад на Україну матиме відповідь. Не ядерну відповідь. Але таку серйозну, сильну відповідь з військового боку, що російська армія буде знищеною і Путін не буде більше блефувати".

У принципі, це – найсильніша реакція  на ядерні погрози з боку Путіна, яка колись звучала від західного політика за всі роки стосунків Росії з цивілізованим світом. Тим більше цікаво, що ця реакція йде від людини, яка до останнього дня намагалася домовитися з Росією, яка їздила серед останніх дипломатів до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, і яка витримала по суті всю атаку російських пропагандистів під час візиту до Москви. І продовжувала переконувати, що з росіянами потрібно домовлятися.

Це – найсильніша реакція  на ядерні погрози з боку Путіна, яка колись звучала від західного політика за всі роки стосунків Росії з цивілізованим світом

Тепер Боррель говорить про те, що треба знищувати російську армію, якщо Путін завдасть ядерного удару Україні.

Чому це так важливо? Тому що це не якісь аналітичні висновки експерта, це слова людини, яка бере досить серйозну участь в ухваленні провідних рішень на рівні співробітництва між США та ЄС. Зовсім недавно я читав про очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, яку називають президентом Європи. Кажуть, що її робота на чолі Єврокомісії, — це зовсім не та діяльність, яка була притаманною її попередникам. Фон дер Ляєн узгоджує багато провідних моментів європейської політики зі США. І, за великим рахунком, тисне, якщо мова йде про війну в Україні, на уряди країн ЄС, використовуючи громадську думку у самих цих країнах. А Боррель – один із найближчих співробітників Урсули фон дер Ляєн, людиною, яка знає, якими є рішення колективного Заходу щодо Росії.

У принципі, бачимо, що так говорить не тільки Боррель. Так говорить президент Франції Емманюель Макрон, представники НАТО. Із заяв про силову відповідь можна визначити, якими є рішення Заходу щодо путінських погроз.

Захід не збирається говорити з Путіним. І доказом цього є зустріч президентів Росії та Туреччини

Путін вважав, що відповіддю на його погрози стане намагання Заходу домовитися з ним. Звісно, на його умовах: зупинити війну, визнати територіальні "надбання" Росії, погодитися з нейтральним статусом України. Якщо ж ні, — йдемо далі, до нових рівнім ескалації.

Тепер ясно, що Захід не збирається говорити з Путіним. І доказом цього є зустріч президентів Росії та Туреччини. Багато хто вважав, що ця зустріч буде пов'язана з обговоренням так званого "формату п'яти", про перемовини США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Росії про закінчення війни в Україні без України. Такою була ідея турецька, але, очевидно, вона пропагувалася російським керівництвом. Вона не спрацювала. Ердоган і Путін навіть про це не розмовляли.

Президент США сказав, що він не збирається розмовляти з Путіним в Індонезії, що єдиною темою для розмов із російським диктатором може бути лише питання обміну в'язнями. Більше Байдену нічого говорити з цим мерзотником, він розраховує на військову поразку Путіна.

Путін спробував перейти на інший рівень ескалації. Йому сказали: "Ок. Ти можеш переходити на інший рівень, однак ми будемо відповідати військовим шляхом. Якщо ти застосовуєш ядерну зброю, ми стаємо стороною конфлікту і нашим військовим ударом знищуємо твої жалюгідні збройні сили".

Джерело

Про автора: Віталій Портников, письменник, журналіст.

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Володимир Путін
Жозеп Боррель
Віталій Портников
ядерна небезпека
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