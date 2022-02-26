Від рук окупантів загинуло 198 українців, серед них 3 дітей

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко

"На жаль, за оперативними даними, від рук загарбників маємо 198 загиблих, з них 3 дітей, 1115 поранених, з яких 33 дитини", – написав він.

"Медична система продовжує працювати, міністерство зі свого боку робить можливе і не можливе для того, щоб у лікарнях було все необхідне. Навіть, якщо це питання не війни, а наприклад, COVID-19, який теж ніде не зник, і пацієнтам в реанімації все ще потрібен кисень. І як би окупанти нам не заважали, ми намагаємось оперативно підвозити кисень до лікарень, домовляємось із перевізниками, забезпечуємо логістику, аби кожен пацієнт отримав допомогу, бо ми єдині і так має бути", – запевнив Ляшко.

Він наголосив, що жодна лікарня не зачинилася, всі вони працюють і надають медичну допомогу. Ляшко додав, що пишається українськими медиками, які "нарівні з військовими, силовиками та рятувальниками неймовірно тримають удар".



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