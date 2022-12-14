Від рук РФ загинуло 184 українських спортсменів: Зеленський закликав голову МОК повністю ізолювати Росію на міжнародній арені

Про це Зеленський розповів у телеграмі.

"Росія використовує спорт із пропагандистською метою. Сказав про це під час розмови з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. А також закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої Росією спортивної інфраструктури України. Справедливою відповіддю для країни-терориста може бути лише повна ізоляція на міжнародній арені. Зокрема, це стосується і міжнародних спортивних заходів", - пише президент України Володимир Зеленський.

З 24 лютого від рук Росії загинуло 184 українських спортсменів.

7 грудня повідомлялось, що президент Франції Емманюель Макрон вважає, що російські та білоруські спортсмени мають брати участь в Олімпіаді-2024 в Париж.



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