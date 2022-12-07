"Спорт не повинен був політизований": у МОК заявили, що Макрон хоче, аби росіяни і білоруси змагались на Олімпіаді
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що російські та білоруські спортсмени мають брати участь в Олімпіаді-2024 в Парижі
Про це повідомляє президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.
"Президент Макрон заявив, що спорт не повинен був політизований, і наголосив щодо Олімпіади та Паралімпіади 2024 року, що представники всіх країн, у тому числі й тих, що перебувають у стані війни, повинні брати участь у них. Генеральна асамблея ООН, куди входять і Україна, і Росія, і Білорусь, визнала, що всі змагання мають бути організовані у дусі миру. Резолюція також підтримала політичну нейтральність олімпійського руху, а також місію МОК та олімпійського руху", - заявив Бах.
Росіянам та білорусам заборонили брати участь у Паралімпіаді-2022 у Пекіні. Вона розпочалась 4 березня, після початку повномасштабної війни в Україні.
- 5 грудня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Володимира Путіна потрібно притягти до відповідальності за воєнні злочини РФ на території України, зокрема, за ракетний терор проти критичної інфраструктури.
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