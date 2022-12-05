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Макрон: Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини

5 грудня, 2022 понедiлок
09:11
Світ Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Володимира Путіна потрібно притягти до відповідальності за воєнні злочини РФ на території України, зокрема, за ракетний терор проти критичної інфраструктури 

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

Макрон зауважив, що ракетні російські удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином: "Це - воєнний злочин".

На запитання журналіста, чи повинен Путін бути притягнутися до відповідальності за ці злочини, він відповів: "Ми маємо зібрати всі докази воєнних злочинів. І це те, що ми робимо, відправляючи в Україну поліцейських та експертів… Ми маємо запустити всі юридичні ініціативи. Тому моя відповідь – так".

Проте Макрон продовжує наполягати на необхідності підтримувати відкритий діалог з Путіним.

"Я завжди підтримую регулярні дискусії та прямий контакт з президентом Путіним, тому що я вважаю, що найкращий спосіб відновити взаємодію - це зберегти цей прямий канал. Ізоляція - це найгірша річ, особливо для такого лідера", - сказав він.

Водночас французький лідер наголосив, що Європа та США мають продовжувати підтримку України.

"Зрозуміло, що Росія, і особливо президент Путін, вирішили взяти на озброєння принаймні енергію та продовольство, створивши багато - дефіцит, нестабільність та інфляцію. І я думаю, що його ставка - це втома від війни і втома від санкцій", - сказав Макрон.

Він також наголосив, що не бачить військового варіанту завершення війни: "Я думаю, що важливо донести меседж, що це українцям вирішувати, що єдиний спосіб знайти рішення - це переговори".

  • 3 грудня Макрон заявив, що архітектура безпеки Європи повинна включати гарантії для Росії, зокрема - неможливість розширення НАТО. На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов, наголосивши, що необхідні гарантії безпеки від Росії, а не для неї.

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Володимир Путін
війна з Росією
Еммануель Макрон
воєнні злочини Росії
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