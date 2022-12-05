Про це він сказав в інтерв'ю CBS News.

Макрон зауважив, що ракетні російські удари по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином: "Це - воєнний злочин".

На запитання журналіста, чи повинен Путін бути притягнутися до відповідальності за ці злочини, він відповів: "Ми маємо зібрати всі докази воєнних злочинів. І це те, що ми робимо, відправляючи в Україну поліцейських та експертів… Ми маємо запустити всі юридичні ініціативи. Тому моя відповідь – так".

Проте Макрон продовжує наполягати на необхідності підтримувати відкритий діалог з Путіним.

"Я завжди підтримую регулярні дискусії та прямий контакт з президентом Путіним, тому що я вважаю, що найкращий спосіб відновити взаємодію - це зберегти цей прямий канал. Ізоляція - це найгірша річ, особливо для такого лідера", - сказав він.

Водночас французький лідер наголосив, що Європа та США мають продовжувати підтримку України.

"Зрозуміло, що Росія, і особливо президент Путін, вирішили взяти на озброєння принаймні енергію та продовольство, створивши багато - дефіцит, нестабільність та інфляцію. І я думаю, що його ставка - це втома від війни і втома від санкцій", - сказав Макрон.

Він також наголосив, що не бачить військового варіанту завершення війни: "Я думаю, що важливо донести меседж, що це українцям вирішувати, що єдиний спосіб знайти рішення - це переговори".

3 грудня Макрон заявив, що архітектура безпеки Європи повинна включати гарантії для Росії, зокрема - неможливість розширення НАТО. На це відреагував секретар РНБО Олексій Данілов, наголосивши, що необхідні гарантії безпеки від Росії, а не для неї.

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