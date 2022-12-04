Про це він написав у facebook.

Данілов наголосив, що заява Макрона - "дивна логіка підкилимної дипломатії" і що не можна ігнорувати кров українців на руках Путіна.

"Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з РФ і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився", - пише він.

Він наголосив, що гарантії безпеки необхідні світу, а не Росії, і що найкращим гарантом буде демілітаризація та денуклеаризація РФ.

"Питання – гарантувати безпеку світу від т.зв. Росії, а не навпаки. Досвід Будапешту вам в пригоді. Коли ти беззбройний, ти не становиш загрозу. Ми, на жаль, знаємо. Денуклеаризована й демілітаризована т.зв. Росія – краща гарантія миру для Європи та світу", - заявив Данілов.

Секретар також наголосив, що єдина гарантія для РФ - це "гуманізм європейської судової системи, де після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари".

3 грудня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що архітектура безпеки Європи повинна включати гарантії для Росії, зокрема - неможливість розширення НАТО.

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