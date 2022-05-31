Від "спецоперації" до "миротворчості". У Росії вигадали ще одну причину вторгнення в Україну
Спікерка ради федерації Валентина Матвієнко заявляє, що Росія готова до підписання угоди, яка припинить нібито громадянську війну в Україні
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство Интерфакс.
Валентина Матвієнко заявила про це на зустрічі з президентом Мозамбіку.
"Ми відкриті для переговорів. Потрібні дипломатичні, мирні рішення, але для цього потрібна воля двох країн. Ми готові до переговорів, підписання угоди, яка припинила б громадянську війну в Україні та привела до миру, але ми не бачимо такої зворотної реакції з боку Києва".
Матвієнко повторила пропагандистську тезу про те, що Росія нібито могла швидко завершити "спеціальну військову операцію" в Україні, "але тоді були б жертви серед мирного населення". Про тисячі вбитих Росією мирних жителів України вона не згадала.
За її словами, головним завданням так званої "спецоперації" було знищення озброєння в Україні та договір про позаблоковий та без'ядерний статус нашої країни.
Спікерка радфеду додала, що раніше "вже практично була підготовлена угода, яка влаштовувала Україну та Росію", коли Росія відвела війська від Києва та Харкова. Проте, за її словами, угоду не дозволили підписати "ті, хто здійснюють зовнішнє управління".
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