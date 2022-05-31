Про це повідомляє російське пропагандистське агентство Интерфакс.

Валентина Матвієнко заявила про це на зустрічі з президентом Мозамбіку.

"Ми відкриті для переговорів. Потрібні дипломатичні, мирні рішення, але для цього потрібна воля двох країн. Ми готові до переговорів, підписання угоди, яка припинила б громадянську війну в Україні та привела до миру, але ми не бачимо такої зворотної реакції з боку Києва".

Матвієнко повторила пропагандистську тезу про те, що Росія нібито могла швидко завершити "спеціальну військову операцію" в Україні, "але тоді були б жертви серед мирного населення". Про тисячі вбитих Росією мирних жителів України вона не згадала.

За її словами, головним завданням так званої "спецоперації" було знищення озброєння в Україні та договір про позаблоковий та без'ядерний статус нашої країни.

Спікерка радфеду додала, що раніше "вже практично була підготовлена ​​угода, яка влаштовувала Україну та Росію", коли Росія відвела війська від Києва та Харкова. Проте, за її словами, угоду не дозволили підписати "ті, хто здійснюють зовнішнє управління".

31 травня в Офісі президента України назвали "галюцинаціями" заяви російських посадовців про "захоплення Польщею Західної України".

Російські пропагандистські ЗМІ розганяють фейк, що вірус мавпячої віспи створено в "українських біолабораторіях".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb