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Від завтра МОЗ починає раптові перевірки шкільних їдалень

10 жовтня, 2021 неділя
14:33
Суспільство

Міністерство охорони здоров'я України розпочинає раптові перевірки працівників шкільних харчоблоків на наявність небезпечного для здоров'я дітей золотистого стафілокока

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив під час регіонального форуму "Реформа шкільного харчування", передає Еспресо.TV.

За його словами, у поточному навчальному році в закладах освіти вже відбулося два спалахи гострих кишкових інфекцій через порушення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм.

"Це сталося через те, що люди, які готували харчування в школах, були носіями золотистого стафілокока. Ми прийняли рішення: дерегуляція - це добре, вільний вибір - це добре, але певний контроль має бути", - зазначив очільник МОЗ.

Перевірки, за його словами, розпочнуться з понеділка, 11 жовтня 2021 року.

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"Ми розпочинаємо з понеділка раптові перевірки на носійство, зокрема, золотистого стафілокока у працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів", - наводить слова міністра Osvita.ua.

Працівники, у яких буде виявлено наявність бактерії, будуть "відсторонені на час проходження лікування".

Окрім того, міністр зауважив, що також метою перевірок є з’ясування того чи медичні огляди, які мають проходити працівники харчоблоків, відбуваються насправді чи формально.

"Те, що ми побачили з ПЛР-тестами, дає підстави думати, що і з медичними оглядами у нас не все в порядку. І сьогодні ті, хто виписує довідки, не проводячи відповідних досліджень або медичних оглядів, будуть піддаватися певним покаранням", - наголосив Віктор Ляшко.


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школи
перевірки
Віктор Ляшко
гігієна
МОЗ України
санітарний контроль
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