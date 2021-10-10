Від завтра МОЗ починає раптові перевірки шкільних їдалень

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив під час регіонального форуму "Реформа шкільного харчування", передає Еспресо.TV.



За його словами, у поточному навчальному році в закладах освіти вже відбулося два спалахи гострих кишкових інфекцій через порушення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм.



"Це сталося через те, що люди, які готували харчування в школах, були носіями золотистого стафілокока. Ми прийняли рішення: дерегуляція - це добре, вільний вибір - це добре, але певний контроль має бути", - зазначив очільник МОЗ.



Перевірки, за його словами, розпочнуться з понеділка, 11 жовтня 2021 року.



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"Ми розпочинаємо з понеділка раптові перевірки на носійство, зокрема, золотистого стафілокока у працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів", - наводить слова міністра Osvita.ua.



Працівники, у яких буде виявлено наявність бактерії, будуть "відсторонені на час проходження лікування".



Окрім того, міністр зауважив, що також метою перевірок є з’ясування того чи медичні огляди, які мають проходити працівники харчоблоків, відбуваються насправді чи формально.



"Те, що ми побачили з ПЛР-тестами, дає підстави думати, що і з медичними оглядами у нас не все в порядку. І сьогодні ті, хто виписує довідки, не проводячи відповідних досліджень або медичних оглядів, будуть піддаватися певним покаранням", - наголосив Віктор Ляшко.





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