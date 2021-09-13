МОЗ назвало причину масового отруєння школярів у Хмельницькому
Масове отруєння учнів Хмельницького навчально-виховного об'єднання №1 спровокував золотистий стафілокок, який виявили у працівників харчоблоку
Про це повідомляє Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
"Станом на 13 вересня спалах розшифровано - встановлено джерело збудника інфекції (у 4 працівників персоналу харчоблоку із зіву/носа та калу виділено золотистий стафілокок)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, у трьох стравах із 12 взятих зразків було виявлено золотистий стафілокок. Також бактерія була зафіксована й у 27 із 60 зразків змивів.
Наразі серед тих, хто отруївся, 15 лікуються у Хмельницькій інфекційній лікарні (14 дітей, 1 дорослий) та 78 амбулаторно.
- Нагадаємо, 7 вересня на Хмельниччині під час моніторингу інформаційного простору поліцейські виявили публікацію про харчове отруєння учнів однієї зі шкіл.
- За фактом масового отруєння відкрили провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням) Кримінального кодексу України.
- Станом на 9 вересня було зареєстровано 85 випадків харчового отруєння.
- Так, 11 вересня було відомо про 93 ушпиталених.
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