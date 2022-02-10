"Від Зеленського конкретики не чули, не розуміємо "червоних ліній" влади": політолог Таран пояснив, як посилити позицію України в Нормандському форматі
Політолог Віктор Таран вважає, що всі сторони "нормандського формату" мають своє трактування Мінських угод
Про це він сказав у ефірі програми "Змістовно" на Еспресо.TV.
"Наразі існує в публічному доступі кластеризація з боку Франції, Німеччини, України та Росії. Ці кластери між собою суттєво відрізняються і це одна із причин, чому до цього часу Мінські угоди не реалізовуються. Україна наполягає, що має бути виконаний безпековий фактор, а потім політична складова. Російська сторона каже навпаки. А у Франції і Німеччини є компромісний варіант - іти паралельно", - зазначив Таран.
Політолог нагадав, що Мінські угоди підписувались, коли Україна втратила стратегічний пладарм у Дебальцеве.
"Воно по Мінським угодам має бути під контролем України. Перше, що має зараз зробити Україна - це наполягати на тому, щоб після припинення вогню сторони розійшлись і зайняли ті позиції,
як це прописано в документах. Лише після цього рухатися далі", - скзаав він.
Таран вважає, що якби Україна займала більш жорсткішу позицію, то це б підсилило наші переговорні позиції.
"Дала б можливості нашим союзникам (США, Велика Британія) додаткові аргументи для тиску на Росію. Ми бачимо цього не відбувається і дійсно ми до кінця не розуміємо, а які "червоні лінії" є у чинної влади. Конкретики від президента Зеленського ми не чули, його позиції не вистачає", - підсумував політолог.
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