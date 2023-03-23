Відбір на Євро-2024: розклад матчів 23 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Збірна України зіграє з Англією 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Українці розпочинають відбір під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня, який замінив на посаді звільненого у січні Олександра Петракова.

Окрім України та Англії у групі C зіграють Італія, Північна Македонія та Мальта.

Транслятором усіх матчів відбору на Євро-2024 є медіасервіс Megogo.

Євро-2024

Кваліфікація. 1-й тур

23 березня

17:00 Казахстан - Словенія (Група H)

21:45 Італія - Англія (Група С)

21:45 Словаччина - Люксембург (Група J)

21:45 Данія - Фінляндія (Група H)

21:45 Португалія - Ліхтенштейн (Група J)

21:45 Сан-Марино - Північна Ірландія (Група H)

21:45 Північна Македонія - Мальта (Група С)

21:45 Боснія і Герцеговина - Ісландія (Група J)