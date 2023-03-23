Відбір на Євро-2024: розклад матчів 23 березня
Сьогодні, 23 березня, стартують відбіркові матчі на Євро-2024 з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Збірна України зіграє з Англією 26 березня у Лондоні на стадіоні "Вемблі".
Українці розпочинають відбір під керівництвом виконувача обов'язків головного тренера Руслана Ротаня, який замінив на посаді звільненого у січні Олександра Петракова.
Окрім України та Англії у групі C зіграють Італія, Північна Македонія та Мальта.
Транслятором усіх матчів відбору на Євро-2024 є медіасервіс Megogo.
Євро-2024
Кваліфікація. 1-й тур
23 березня
17:00 Казахстан - Словенія (Група H)
21:45 Італія - Англія (Група С)
21:45 Словаччина - Люксембург (Група J)
21:45 Данія - Фінляндія (Група H)
21:45 Португалія - Ліхтенштейн (Група J)
21:45 Сан-Марино - Північна Ірландія (Група H)
21:45 Північна Македонія - Мальта (Група С)
21:45 Боснія і Герцеговина - Ісландія (Група J)
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