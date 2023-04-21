Відбудова України, житлове будівництво: Зеленський зустрівся з президенткою ЄБРР
У п'ятницю, 21 квітня, президент Володимир Зеленський зустрівся в Києві з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо
Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.
"Говорив із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку, вона була з візитом у Києві. Ключове – це реальна економічна взаємодія ЄБРР з Україною, залученість банку до відновлення й розвитку нашої країни", - сказав Зеленський.
Президент України наголосив, що швидкість співпраці є критично важливою.
"Кожна інвестиція зараз, кожне збережене чи створене робоче місце в Україні, кожен реалізований економічний проект – це теж захист. А коли йдеться про захист, критично важливою є швидкість. Звернули увагу ЄБРР, зокрема, на нагальні потреби у відбудові, на житлове будівництво, на інвестиційні можливості в Україні. Працювати з Україною та в Україні саме зараз – це реалізовувати саме ту місію, заради якої й був створений ЄБРР", - сказав Зеленський.
Очільник держави також подякував ЄБРР за підтримку України та реалізацію важливих проєктів під час повномасштабного російського вторгнення.
- У січні керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне заявив, що в 2023 році банк не зменшить обсяг інвестицій в Україну порівняно з інвестиціями 2022 року, які склали 1,7 млрд євро.
- 1 лютого Нафтогаз повідомив, що Норвегія через грант ЄБРР профінансує закупівлю газу для України на 188,8 млн євро.
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