Про це Зеленський повідомив у відеозверненні.

"Говорив із президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку, вона була з візитом у Києві. Ключове – це реальна економічна взаємодія ЄБРР з Україною, залученість банку до відновлення й розвитку нашої країни", - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що швидкість співпраці є критично важливою.

"Кожна інвестиція зараз, кожне збережене чи створене робоче місце в Україні, кожен реалізований економічний проект – це теж захист. А коли йдеться про захист, критично важливою є швидкість. Звернули увагу ЄБРР, зокрема, на нагальні потреби у відбудові, на житлове будівництво, на інвестиційні можливості в Україні. Працювати з Україною та в Україні саме зараз – це реалізовувати саме ту місію, заради якої й був створений ЄБРР", - сказав Зеленський.

Очільник держави також подякував ЄБРР за підтримку України та реалізацію важливих проєктів під час повномасштабного російського вторгнення.