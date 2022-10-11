Відбулося засідання Ставки Головнокомандувача: що обговорювали
Сьогодні, 11 жовтня, відбулося засідання Ставки Головнокомандувача, де обговорювали, зокрема, і ситуацію на фронті
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у телеграмі.
Як повідомляє президент, на Ставці обоворили ситуацію на фронті, якісну роботу ЗСУ та подальшу деокупацію українських територій.
Крім того, міністр МВС Денис Монастирський прозвітував про ліквідацію наслідків ракетних ударів РФ по Україні та захист об'єктів критичної інфрастуктури.
"Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розглянули низку важливих питань. Передусім обговорили ситуацію на передовій і відзначили якісну роботу підрозділів ЗСУ, які захищають наше небо. Обговорили кроки подальшої деокупації українських територій. Про те, як відбувається ліквідація руйнувань, завданих ракетними обстрілами агресора, а також про захист об’єктів критичної інфраструктури доповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Наостанок обговорили підготовку нашого війська до зими", – йдеться у повідомленні Володимира Зеленського.
- До слова, Зеленський звернувся до українців через масовані ракетні обстріли РФ по території України
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