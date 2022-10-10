"Все відновимо. Це лише питання часу", – Зеленський про ранкові обстріли РФ

Відео опублікували на каналі Володимира Зеленського у телеграмі.

"Зараз по всій країні тривають відновлювальні роботи. Всі обʼєкти, які були пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, ми відновимо. Це лише питання часу. Я поставив завдання всім структурам нашої держави відпрацювати так, щоб відновлення було максимально швидким. У частині міст, у частині регіонів, де електропостачання було перерване через обстріли, подача електрики вже відновлена", – розповів президент.

Він також зазначив, що станом на цей час на Харківщині відновлено постачання енергії на 50%. Енергетикам потрібно кілька годин, щоб відновити електрику для більшості районів. На Полтавщині електроенергію відновлено майже всюди. Миколаївщина, Запоріжжя, Одещина – підключені. У Черкасах електроенергія є. У Хмельницькому – у більшій частині міста світло є.

"У деяких містах і районах ще треба попрацювати, щоб дати людям енергію. Чернігівщина, Сумщина, Київ і Київщина, Львівщина, Тернопільщина, Дніпропетровщина – працюємо. Десь потрібні години, десь треба почекати трохи більше, але результат буде всюди", – додає Володимир Зеленський.

Також президент зауважив, що зараз українцям необхідно розумно споживати електроенергію:

"Є години пікового навантаження на енергосистему – із 17-ї до 22-ї. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, прасування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносьте – до 17-ї години чи після 22-ї. Велике прохання. Що більше українців споживатимуть електрику саме так, то стабільніше працюватиме наша енергосистема", – додав Зеленський.

Додамо, згідно даних ДСНС, станом на 21:00 годину внаслідок ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 тис. 307 населених пунктів: у Київській області – 13, Львівській – 353, Сумській – 766,Тернопільській – 169 та Хмельницькій – 6.

Загинуло 14 осіб, травмовано 97 осіб.

Нагадаємо, Залужний показав схему ракетних ударів РФ по території України

До слова, стабільне електропостачання для всіх споживачів планується відновити протягом декількох днів, відтак може знадобитися додаткове обмеження споживання електрики у вигляді віялових відключень