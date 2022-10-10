"Все відновимо. Це лише питання часу", – Зеленський про ранкові обстріли РФ
Президент України Володимир Зеленський записав вечірнє звернення до українців
Відео опублікували на каналі Володимира Зеленського у телеграмі.
"Зараз по всій країні тривають відновлювальні роботи. Всі обʼєкти, які були пошкоджені сьогоднішнім ударом російських терористів, ми відновимо. Це лише питання часу. Я поставив завдання всім структурам нашої держави відпрацювати так, щоб відновлення було максимально швидким. У частині міст, у частині регіонів, де електропостачання було перерване через обстріли, подача електрики вже відновлена", – розповів президент.
Він також зазначив, що станом на цей час на Харківщині відновлено постачання енергії на 50%. Енергетикам потрібно кілька годин, щоб відновити електрику для більшості районів. На Полтавщині електроенергію відновлено майже всюди. Миколаївщина, Запоріжжя, Одещина – підключені. У Черкасах електроенергія є. У Хмельницькому – у більшій частині міста світло є.
"У деяких містах і районах ще треба попрацювати, щоб дати людям енергію. Чернігівщина, Сумщина, Київ і Київщина, Львівщина, Тернопільщина, Дніпропетровщина – працюємо. Десь потрібні години, десь треба почекати трохи більше, але результат буде всюди", – додає Володимир Зеленський.
Також президент зауважив, що зараз українцям необхідно розумно споживати електроенергію:
"Є години пікового навантаження на енергосистему – із 17-ї до 22-ї. Я дуже прошу вас, будь ласка, у цей час споживайте електрику так, щоб не перевантажувати енергосистему. Прання, прасування, ремонт і використання інших електроприладів, які споживають багато енергії, будь ласка, переносьте – до 17-ї години чи після 22-ї. Велике прохання. Що більше українців споживатимуть електрику саме так, то стабільніше працюватиме наша енергосистема", – додав Зеленський.
Додамо, згідно даних ДСНС, станом на 21:00 годину внаслідок ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 тис. 307 населених пунктів: у Київській області – 13, Львівській – 353, Сумській – 766,Тернопільській – 169 та Хмельницькій – 6.
Загинуло 14 осіб, травмовано 97 осіб.
- Нагадаємо, Залужний показав схему ракетних ударів РФ по території України
- До слова, стабільне електропостачання для всіх споживачів планується відновити протягом декількох днів, відтак може знадобитися додаткове обмеження споживання електрики у вигляді віялових відключень
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