Про це повідомив очільник Укренерго Володимир Кудрицький в етері "Єдиних новин", передає Економічна правда.

Він розповів, що практично в половині регіонів сталися певні пошкодження критичної інфраструктури. За його словами, понеділок став безпрецендентним днем, коли така кількість об'єктів попала під атаку РФ.

В більшості областей електропостачання відновлено повністю чи майже повністю, ще в п’яти тривають відновлювальні роботи. При цьому, наголосив Кудрицький, не можна сказати, що енергетична інфраструктура показала слабкості – там, де руйнування найбільші, потрібно дещо більше часу для відновлення.

"Очікуємо, що в найближчі години і дні зможемо відновити надійне енергопостачання для всіх споживачів", – наголосив очільник Укренерго.

При цьому, попередив він, віялові відключення можуть знадобитися протягом декількох днів:

"Сьогодні і, можливо, в декілька наступних днів все ж знадобитися додаткове обмеження споживання, щоб дати можливість нашим ремонтним бригадам, які працюють 24/7, відновити електромережу і якомога швидше забезпечити надійне електропостачання".

Це будуть контрольовані обмеження споживання, наголосив Кудрицький, і вони будуть тимчасовими – по "декілька годин, не більше", і будуть здійснені в повній координації з диспетчерами Укренерго.

До слова, українців просять максимально обмежити використання електроприладів та споживання електроенергії у період із 17:00 до 22:00 понеділка, 10 жовтня

Уряд разом з усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об’єктів