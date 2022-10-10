Українців закликають максимально скоротити споживання електрики у вечірній період 10 жовтня

Про це повідомляє заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж. "Якщо сьогодні ввечері ви зможете використати менше електроенергії, то це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу в аварійних відключеннях", – додає голова комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус.

Серед приладів, які споживають велику кількість енергії, електрообігрівачі, бойлери, кухонна електроплита, мікрохвильова піч, пральна машина, електрична духова шафа, електрочайник (кавоварка), праска, посудомийна машина, кондиціонер, зарядні пристрої, пилосос, комп’ютер та телевізор.

"Сьогодні ввечері варто мінімізувати використання таких приладів, а натомість користуватися ними вночі або в обідню пору дня. Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему. Сьогодні ввечері та наступні кілька днів зробімо все можливе, щоб мінімізувати споживання електроенергії о 18:00–23:00", – закликав Герус.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули.

Також ворог випустив понад десять ракет по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.

Вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрик, по Франківщині, на Тернопільщині спрацювала ППО. Також постраждали багато інших областей та міст України.

В низці із них через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком.

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