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Війна з Росією: хроніка
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Шмигаль запевнив, що вже сьогодні відновлять більшість об'єктів інфраструктури, пошкоджених внаслідок російських обстрілів

10 жовтня, 2022 понедiлок
16:55
Україна Денис Шмигаль

Уряд разом з усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об’єктів

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.

Як заявив Шмигаль, десятки ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. У 8 регіонах є проблеми з водопостачанням. Уряд разом з усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об’єктів.

"За попередньою інформацією, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра. Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях", – додає прем’єр-міністр.

Голова уряду також звернувся до всіх українців із проханням обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години, на ці кілька днів, поки йде відновлення та ремонтні роботи. 

  • До слова, під час ракетного обстрілу на Прикарпатті ППО збила одну ворожу ракету, але ще 4 снаряди влучили в об’єкт критичної інфраструктури області – Бурштинську ТЕС
  • Нагадаємо,  аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ніяк не вплинуть на ситуацію по всій лінії фронту

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