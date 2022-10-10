Шмигаль запевнив, що вже сьогодні відновлять більшість об'єктів інфраструктури, пошкоджених внаслідок російських обстрілів
Уряд разом з усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об’єктів
Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.
Як заявив Шмигаль, десятки ракет влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві. Електропостачання порушено практично по всій країні. У 8 регіонах є проблеми з водопостачанням. Уряд разом з усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об’єктів.
"За попередньою інформацією, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні. Частина запрацює завтра. Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях", – додає прем’єр-міністр.
Голова уряду також звернувся до всіх українців із проханням обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години, на ці кілька днів, поки йде відновлення та ремонтні роботи.
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