"Мотивація для ЗСУ ще активніше нищити ворога": експерт Defense Express Згурець про масований ракетний обстріл України
Аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ніяк не вплинуть на ситуацію по всій лінії фронту
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Масовані ракетні обстріли України, які сьогодні вранці влаштувала Російська Федерація, ніяк не впливають на ситуацію на фронтах. Це тільки вплине на мотивацію наших військових. ЗСУ, після сьогоднішніх подій, тільки активніше і з ще більшою злістю будуть нищити ворога на всіх ділянках фронту. Я переконаний, що наші військовослужбовці ще активніше будуть працювати, щоб вигнати окупантів з території України", - пояснив Згурець.
Аналітик наголосив, що Росія цілеспрямовано влаштовує терор проти цивільного населення України.
"Терористичні дії у вигляді ракетних ударів скеровані тільки проти цивільного населення. Точно не проти військових. Військові перемагають на фронті і ракетні удари по них завдавались раніше. Проте Росія бʼє по цивільній інфраструктурі міст. Тому це є терором проти цивільного населення", - додав він.
- 10 жовтня Росія обстріляла Київ, є загиблі. Прильоти також були в Дніпрі, на Львівщині та Полтавщині. На Тернопільщині та Хмельниччині спрацювало ППО.
- За уточненими даними Міноборони, зранку 10 жовтня Росія використала для атак по Україні 84 крилаті ракети, 24 безпілотники, з них 13 - іранські "Шахід-136"
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