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Головна війна з Росією "Мотивація для ЗСУ ще активніше нищити ворога": експерт Defense Express Згурець про масований ракетний обстріл України
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"Мотивація для ЗСУ ще активніше нищити ворога": експерт Defense Express Згурець про масований ракетний обстріл України

10 жовтня, 2022 понедiлок
16:18
війна з Росією ЗСУ

Аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ніяк не вплинуть на ситуацію по всій лінії фронту

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Масовані ракетні обстріли України, які сьогодні вранці влаштувала Російська Федерація, ніяк не впливають на ситуацію на фронтах. Це тільки вплине на мотивацію наших військових. ЗСУ, після сьогоднішніх подій, тільки активніше і з ще більшою злістю будуть нищити ворога на всіх ділянках фронту. Я переконаний, що наші військовослужбовці ще активніше будуть працювати, щоб вигнати окупантів з території України", - пояснив Згурець.

Аналітик наголосив, що Росія цілеспрямовано влаштовує терор проти цивільного населення України.

"Терористичні дії у вигляді ракетних ударів скеровані тільки проти цивільного населення. Точно не проти військових. Військові перемагають на фронті і ракетні удари по них завдавались раніше. Проте Росія бʼє по цивільній інфраструктурі міст. Тому це є терором проти цивільного населення", - додав він.

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Запоріжжя
Львів
Дніпро
російська армія
Київщина
терорист
тероризм
окупанти
ракетний удар
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