Відбувається активізація ворога по всій лінії фронту, - заступник командира 3-ї ОШБр
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов зазначив, що ворог намагається намацати слабкі місця в обороні ЗСУ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Відбувається активізація ворога по всій лінії бойового зіткнення, починаючи від Луганщини й закінчуючи Донеччиною й Херсонщиною. По всій лінії фронту противник намагається намацати слабкі місця в обороні ЗСУ, і сконцентрувати там свою увагу", - зауважив Кудряшов.
Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ також додав, що ситуація на Бахмутському напрямку стає напруженою.
"На Бахмутському напрямку противник додає зусиль, ворог виводить нові резервні підрозділи. Ми ліквідовуємо бригаду, і противник змушений підтягувати нові бригади, щоб не допустити нашого просування. Противник намагається відновити втрачене положення, але успіху не має. Саме це і є причиною активізації на лінії зіткнення", - підкреслив Кудряшов.
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