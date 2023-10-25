Відбувається активізація ворога по всій лінії фронту, - заступник командира 3-ї ОШБр

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Відбувається активізація ворога по всій лінії бойового зіткнення, починаючи від Луганщини й закінчуючи Донеччиною й Херсонщиною. По всій лінії фронту противник намагається намацати слабкі місця в обороні ЗСУ, і сконцентрувати там свою увагу", - зауважив Кудряшов.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ також додав, що ситуація на Бахмутському напрямку стає напруженою.

"На Бахмутському напрямку противник додає зусиль, ворог виводить нові резервні підрозділи. Ми ліквідовуємо бригаду, і противник змушений підтягувати нові бригади, щоб не допустити нашого просування. Противник намагається відновити втрачене положення, але успіху не має. Саме це і є причиною активізації на лінії зіткнення", - підкреслив Кудряшов.

Сержант роти ударних безпілотних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади ім. кошового отамана І. Сірка Олесь Маляревич зазначив, що біля Бахмута ініціатива перебуває на боці ЗСУ.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зазначив, що на Азовському узбережжі росіяни розгорнули величезну кількість тренувальних баз.

























