Окупанти змінюють логістику, перекидаючи озброєння ближче до Азовського моря, - мер Мелітополя

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Окупанти використовують Мелітопольський аеродром, як склад для перевалки боєприпасів, особового складу, важкого озброєння та розташування гвинтокрилів. Але загарбники змінюють логістику, перевозячи свої склади з боєприпасами й важке озброєння ближче до Азовського узбережжя. Ворог вважає, що саме там тил глибше, і тому ЗСУ буде складніше досягти", - зауважив Федоров.

За словами міського голови, загарбники розташовують свій особовий склад на базах відпочинку й у таборах, які були побудовані на Азовському узбережжі.

"На території Кирилівки, Приазовського, Приморського, між Бердянськом та Маріуполем розгорнута величезна кількість російських тренувальних баз, де ворог накопичує свої резерви для перекидання на Запорізьку лінію фронту", - підкреслив Федоров.

Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Куп'янському напрямках. Водночас ЗСУ ліквідували 800 окупантів.

Євген Балицький, гауляйтер тимчасово окупованої території Запорізької області, "підписав" псевдоуказ про режим комендантської години з 21:00 до 05:00.



