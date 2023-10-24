Окупанти "впроваджують" єдину комендантську годину на Запоріжжі
Євген Балицький, гауляйтер тимчасово окупованої території Запорізької області, "підписав" псевдоуказ про режим комендантської години з 21:00 до 05:00
Про це він заявив у своєму пропагандистському телеграм-каналі.
З 1 листопада запроваджується єдиний час комендантської години на всій окупованій Запорізької області діятиме з 21:00 до 05:00.
Водночас обмеження не поширюються на автомобільну дорогу М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" від міста Мелітополя до кордону між Запорізькою областю, "ДНР" та на автомобільну дорогу М-18 "Харків – Сімферополь – Ялта" від міста Мелітополя до кордону між Запорізькою та Херсонською областями, написав гауляйтер.
Раніше комендантської година розпочиналася з 22:30.
11 жовтня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти збільшили тривалість обмежень, комендантська година мала б тривати з 19:00.
- Нагадаємо, у грудня 2022 року окупанти вирішили ввести обмеження в Чернігівці з 25 грудня, а в місті Бердянськ - з 30 грудня по 03 січня 2023 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.31 Купівля 37.31Продаж 38
- EUR Купівля 39.47Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе