Окупанти "впроваджують" єдину комендантську годину на Запоріжжі

Про це він заявив у своєму пропагандистському телеграм-каналі.

З 1 листопада запроваджується єдиний час комендантської години на всій окупованій Запорізької області діятиме з 21:00 до 05:00.

Водночас обмеження не поширюються на автомобільну дорогу М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" від міста Мелітополя до кордону між Запорізькою областю, "ДНР" та на автомобільну дорогу М-18 "Харків – Сімферополь – Ялта" від міста Мелітополя до кордону між Запорізькою та Херсонською областями, написав гауляйтер.

Раніше комендантської година розпочиналася з 22:30.

11 жовтня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що окупанти збільшили тривалість обмежень, комендантська година мала б тривати з 19:00.