Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ 18 грудня 2022 року.

"Командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області", - мовиться в повідомленні Генштабу.

Зазначається, що такі обмеження діятимуть в Чернігівці з 25 грудня 2022, а в місті Бердянськ - з 30 грудня 2022 по 03 січня 2023 року.

Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Запоріжжі, російські загарбники арештовують людей за українські додатки, відсутність російського паспорта та фальшиві доноси.

У четвер, 15 грудня, мешканці тимчасово окупованого Бердянська відзначились патріотичною акцією.

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