Росіяни планують увести цілодобову комендантську годину в містах і селах окупованого Запоріжжя
Окупаційна "влада" Запорізької області прагне запровадити комендантську годину, яка діятиме цілодобово, в Чернігівці та Бердянську
Про це поінформував Генеральний штаб ЗСУ 18 грудня 2022 року.
"Командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області", - мовиться в повідомленні Генштабу.
Зазначається, що такі обмеження діятимуть в Чернігівці з 25 грудня 2022, а в місті Бердянськ - з 30 грудня 2022 по 03 січня 2023 року.
- Нагадаємо, раніше Центр національного спротиву повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Запоріжжі, російські загарбники арештовують людей за українські додатки, відсутність російського паспорта та фальшиві доноси.
- У четвер, 15 грудня, мешканці тимчасово окупованого Бердянська відзначились патріотичною акцією.
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