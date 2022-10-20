Відчайдушний крок: У Білому домі відреагували на оголошеня РФ воєнного стану в анексованих районах України
Воєнний стан, оголошений президентом РФ Владіміром Путіним на тимчасово окупованих територіях України, це "відчайдушна тактика", спрямована на встановлення контролю
Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, інформує CNN.
Накази президента Росії Володимира Путіна про введення воєнного стану в районах, які Москва, як стверджує, анексувала, є "відчайдушною тактикою, яку намагаються виконати та контролювати", заявив у середу
"Ні для кого не є здивуванням, що Росія вдається до відчайдушної тактики, щоб спробувати встановити контроль у цих областях. Правда полягає в тому, що Росія не потрібна в цих регіонах, і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії та силове захоплення території України», - заявив Патель на брифінгу в Держдепартаменті.
Пател підкреслив, "що б не говорив і не робив Кремль, що б вони не намагалися ввести указами на папері чи іншим способом, Крим, Донецьк, Херсон, Луганськ і Запоріжжя є суверенною територією України".
"У них немає жодних правових підстав. Вони не мають юрисдикції над цими територіями. Це земля України, і Росія своїми незаконними діями грубо порушила український суверенітет і територіальну цілісність, а також порушила Статут ООН", – сказав він.
19 жовтня російський президент Владімір Путін оголосив про рішення запровадити воєнний стан в анексованих Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях України.
- Нагадаємо, Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей
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