Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, інформує CNN.

Накази президента Росії Володимира Путіна про введення воєнного стану в районах, які Москва, як стверджує, анексувала, є "відчайдушною тактикою, яку намагаються виконати та контролювати", заявив у середу

"Ні для кого не є здивуванням, що Росія вдається до відчайдушної тактики, щоб спробувати встановити контроль у цих областях. Правда полягає в тому, що Росія не потрібна в цих регіонах, і люди в Україні відкидають незаконне вторгнення Росії та силове захоплення території України», - заявив Патель на брифінгу в Держдепартаменті.

Пател підкреслив, "що б не говорив і не робив Кремль, що б вони не намагалися ввести указами на папері чи іншим способом, Крим, Донецьк, Херсон, Луганськ і Запоріжжя є суверенною територією України".

"У них немає жодних правових підстав. Вони не мають юрисдикції над цими територіями. Це земля України, і Росія своїми незаконними діями грубо порушила український суверенітет і територіальну цілісність, а також порушила Статут ООН", – сказав він.

19 жовтня російський президент Владімір Путін оголосив про рішення запровадити воєнний стан в анексованих Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях України.

Нагадаємо, Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей

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