Віддалені села Миколаївщини проти закриття постійних пошт

Поштове відділення в Покровці, обслуговує весь півострів в межах Миколаївської області - саме село, а також села Василівка і Покровське. Тут працюють одна начальниця відділення поштового зв'язку і два листоноші сіл Василівка та Покровське. Їм надійшло повідомлення про звільнення до 30 вересня в зв'язку з трансформацією відділень, розповідає Еспресо.TV з посиланням на NikVesti.



Листоноша села Василівка Зоя Бородіна працює у відділенні пошти 25 років. У своєму селі обслуговує 53 пенсіонера і чотири матері, які отримують виплати на дітей. Для неї ця робота - можливість отримати додаткові гроші до пенсії.



"Багато пенсіонерів і дітей газети отримують. Василівка більше всіх сіл отримує газети, посилки, листи на замовлення. Пенсію приношу кожному в двір, а також - "дитячі" гроші", - розповіла Бородіна.



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Люди проти закриття або трансформації відділення, оскільки виникнуть незручності, кажуть місцеві мешканки Сніжана Кравчук і Віра Яновська.



"Ми всі платимо через пошту, навіть елементарні послуги, пенсію ми знімаємо вже з картки, посилку ліки елементарно, що діти надсилають ми не можемо ніде більше взяти, тому що автобусом передати 100 гривень коштує", - розповідає Кравчук.



Перед цим проти закриття стаціонарного відділення "Укрпошти" також виступили жителі села Новоінгулка Новоодеського району виступили . Вони підготували звернення з підписами на ім'я керівника "Укрпошти" Ігоря Смілянського та начальника управління інфраструктури Миколаївської ОДА Сергія Сікорського з проханням переглянути рішення про закриття пошти.

У березні цього року стало відомо, що "Укрпошта" придбає 1860 автомобілів Citroёn Berlingo L2 Worker, аби обладнати 2500 мобільних поштових відділень в усіх українських селах.