Гендиректор Укрпошти каже, що у нього є листоноші із заробітками понад $1 тис. на місяць
Генеральний директор державної Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що в компанії працюють листоноші, які заробляють понад $1000 в місяць
При цьому офіційна зарплата листоноші в компанії складає 6 тис. грн, , розповідає Еспресо.TV.
"У листоноші 6 тисяч - це ж тільки зарплата. А він отримує, наприклад, 7% з проданого, 15-30% за якість доставки, коли вони приймають платежі - за кожен платіж і т.д. У нас сьогодні є листоноші, які заробляють більше тисячі доларів", - сказав керівник Укрпошти в інтерв'ю НВ Бізнес.
Окрім того, за словами Смілянського, у деяких листонош є також неофіційні доходи - чайові від пенсіонерів і юросіб.
Читайте також: "Укрпошта" вимикає термінали банків у своїх відділеннях
"Скажімо, в Києві листоноші, які обслуговують юросіб ... У них чайові доходять до 500 грн. на місяць з однієї компанії", - додав гендиректор Укрпошти.
За словами Смілянського, за час його роботи в компанії зарплата листонош зросла з 2800 до 6000 гривень.
Щомісячна зарплата самого Смілянського за умовами продовженого контракту становить 836 тис. грн на місяць.
- Нагадаємо, Смілянський очолюватиме компанію до 30 червня 2023 року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.14Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе