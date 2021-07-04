Гендиректор Укрпошти каже, що у нього є листоноші із заробітками понад $1 тис. на місяць

При цьому офіційна зарплата листоноші в компанії складає 6 тис. грн, , розповідає Еспресо.TV.



"У листоноші 6 тисяч - це ж тільки зарплата. А він отримує, наприклад, 7% з проданого, 15-30% за якість доставки, коли вони приймають платежі - за кожен платіж і т.д. У нас сьогодні є листоноші, які заробляють більше тисячі доларів", - сказав керівник Укрпошти в інтерв'ю НВ Бізнес.



Окрім того, за словами Смілянського, у деяких листонош є також неофіційні доходи - чайові від пенсіонерів і юросіб.



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"Скажімо, в Києві листоноші, які обслуговують юросіб ... У них чайові доходять до 500 грн. на місяць з однієї компанії", - додав гендиректор Укрпошти.



За словами Смілянського, за час його роботи в компанії зарплата листонош зросла з 2800 до 6000 гривень.



Щомісячна зарплата самого Смілянського за умовами продовженого контракту становить 836 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, Смілянський очолюватиме компанію до 30 червня 2023 року.



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