Про це інформує СБУ.

Зазначено, що Служба безпеки зібрала доказову базу на заступника командувача повітряно-десантними військами ЗС РФ генерал-лейтенанта Анатолія Концевого. На початку повномасштабного вторгнення Концевой віддав наказ про захоплення Гостомельського аеропорту.

Тоді під час активних бойових дій російські загарбники знищили найбільший у світі український літак АН-225 "Мрія". Для штурму стратегічно важливого аеродрому в Україні Концевой задіяв підрозділи спецпризначення повітряно-десантних військ та армійської авіації країни-агресора.

Встановлено, що російський генерал входить до складу вищого військового командування ЗС РФ і брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні збройної агресії проти України.

За даними слідства, ще з 2019 року він організував на території Росії та Білорусі підготовку ворожих десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей на території України. Санкція статей передбачає покарання до 15 років тюрми.