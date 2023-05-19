Віддав наказ про знищення "Мрії": СБУ повідомила про підозру генералу РФ
Саме за його наказом окупанти здійснили тимчасове захоплення Гостомельського аеропорту на початку повномасштабного вторгнення
Про це інформує СБУ.
Зазначено, що Служба безпеки зібрала доказову базу на заступника командувача повітряно-десантними військами ЗС РФ генерал-лейтенанта Анатолія Концевого. На початку повномасштабного вторгнення Концевой віддав наказ про захоплення Гостомельського аеропорту.
Тоді під час активних бойових дій російські загарбники знищили найбільший у світі український літак АН-225 "Мрія". Для штурму стратегічно важливого аеродрому в Україні Концевой задіяв підрозділи спецпризначення повітряно-десантних військ та армійської авіації країни-агресора.
Встановлено, що російський генерал входить до складу вищого військового командування ЗС РФ і брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні збройної агресії проти України.
За даними слідства, ще з 2019 року він організував на території Росії та Білорусі підготовку ворожих десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей на території України. Санкція статей передбачає покарання до 15 років тюрми.
- У Чернівцях затримали росагента, який шпигував за підрозділами ЗСУ, СБУ, прикордонників, а також збирав координати об’єктів критичної інфраструктури у східних та західних регіонах України.
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