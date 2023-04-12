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OPINION

Відео страти - приклад того, що було б, якби рашистів не зупинила Україна

Борислав Береза
12 квітня, 2023 середа
10:05
Погляд Борислав Береза

Менше обговорюйте відео, яке виклали рашисти

Мразота на відео відрізала голову нашому воїну. І вони виклали це. Вони розраховують на вашу бурхливу реакцію.

Мовчки викладайте це відео у твіттер. Щоб його бачили на Заході. Надсилайте його знайомим на Заході та закордонним журналістам, з поясненням, що так стало б і з ними, якби рашистів не зупинила Україна.

Мовчки викладайте це відео у твіттер. Щоб його бачили на Заході. Надсилайте його знайомим на Заході та закордонним журналістам, з поясненням, що так стало б і з ними, якби рашистів не зупинила Україна

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І не проявляйте емоцій. Вони підживлюють рашистську бл*доту. Допомагайте ЗСУ та донатьте на ЗСУ. ЗСУ вміє карати. А Поздняков піде за Мангушевим. Але не так легко. Це карма. Вона працює.

Відео викладати не буду. Рашисти не люди.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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