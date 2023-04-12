Відео страти - приклад того, що було б, якби рашистів не зупинила Україна
Менше обговорюйте відео, яке виклали рашисти
Мразота на відео відрізала голову нашому воїну. І вони виклали це. Вони розраховують на вашу бурхливу реакцію.
Мовчки викладайте це відео у твіттер. Щоб його бачили на Заході. Надсилайте його знайомим на Заході та закордонним журналістам, з поясненням, що так стало б і з ними, якби рашистів не зупинила Україна.
Мовчки викладайте це відео у твіттер. Щоб його бачили на Заході. Надсилайте його знайомим на Заході та закордонним журналістам, з поясненням, що так стало б і з ними, якби рашистів не зупинила Україна
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І не проявляйте емоцій. Вони підживлюють рашистську бл*доту. Допомагайте ЗСУ та донатьте на ЗСУ. ЗСУ вміє карати. А Поздняков піде за Мангушевим. Але не так легко. Це карма. Вона працює.
Відео викладати не буду. Рашисти не люди.
Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України
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