Про це ввечері у неділю, 29 січня 2023 року, повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

"Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника", - поінформував голова НСПУ о 19:45.

"Світла пам'ять і Царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу", - додав Сидоржевський.

Довідка

Дмитро Васильович Павличко народився 1929 року у карпатському селі Стопчатів поблизу Коломиї.

Належав до етнографічної групи гуцули.

У 1945-46 рр. перебував за ґратами у зв'язку зі звинуваченням у співробітництві з УПА.

Належав до творчого покоління літераторів-шестидестяників.

1964 р. - написав слова до народного хіту "Два кольори".

У 70-их рр. редагував часопис "Всесвіт", де друкувалися україномовні переклади іноземних літературних новинок.

Наприкінці 80-их рр. долучився до відновлення Незалежності.

Був співтворцем Народного Руху, головою Товариства української мови.

Обирався народним депутатом, працював послом у Польщі та Словаччині.

Протидіяв режиму Януковича у складі "Народного комітету порятунку України".

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