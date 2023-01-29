Відійшов у засвіти Дмитро Павличко
На 94-му році життя не стало українського поета, перекладача, публіциста, громадського й політичного діяча Дмитра Павличка
Про це ввечері у неділю, 29 січня 2023 року, повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.
"Мені щойно про це повідомив Богдан Горинь з посиланням на доньку письменника", - поінформував голова НСПУ о 19:45.
"Світла пам'ять і Царство небесне, шановний і дорогий Дмитре Васильовичу", - додав Сидоржевський.
Довідка
Дмитро Васильович Павличко народився 1929 року у карпатському селі Стопчатів поблизу Коломиї.
Належав до етнографічної групи гуцули.
У 1945-46 рр. перебував за ґратами у зв'язку зі звинуваченням у співробітництві з УПА.
Належав до творчого покоління літераторів-шестидестяників.
1964 р. - написав слова до народного хіту "Два кольори".
У 70-их рр. редагував часопис "Всесвіт", де друкувалися україномовні переклади іноземних літературних новинок.
Наприкінці 80-их рр. долучився до відновлення Незалежності.
Був співтворцем Народного Руху, головою Товариства української мови.
Обирався народним депутатом, працював послом у Польщі та Словаччині.
Протидіяв режиму Януковича у складі "Народного комітету порятунку України".
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