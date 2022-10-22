Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"На мій погляд, зараз росіяни намагаються забезпечити свій відхід з правого берега річки Дніпро, при умові, якщо таке рішення прийнято. Тому, саме через це противник може укріплювати свої позиції, щоб позбавити можливості українські війська активно перешкоджати їхньому відходу. А відхід вже є і відбувається у нічний час, саме цим пояснюються наші обстріли Антонівського мосту. Відповідно, росіяни роблять спроби забезпечити свою евакуацію, яка так чи інакше здійснюється", - пояснив військовий експерт.



Денис Попович зазначив, що ще є велике питання у тому, чи потягне така евакуація відхід всіх російських військ за Дніпро. Відомо, що на правому березі у ворога стоять досить сильні та боєздатні війська, які ще влітку туди були перекинуті за наказом Путіна. До того ж на той напрямок росіяни відправляють і мобілізованих



"Але ж, якщо російські війська відійдуть на лівий берег Дніпра, то можна передбачити, що вони будуть перекинуті, наприклад, на Запорізьку область, щоб запобігти нашому просуванню у бік Мелітополя, Бердянська, Маріуполя. Або це перекидання може бути на Донеччину для того, щоб забезпечити захоплення решти території області та спробувати взяти Бахмут, Краматорськ, Слов'янськ. Також не потрібно виключати, що може бути перекидання противника на північний напрямок, бо про північ все частіше зараз говорять у вимірі підвозу росіянами своїх мобілізованих до Білорусі, щоб сформувати так зване регулярне угруповання разом з білоруськими військами", - прокоментував Попович.

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