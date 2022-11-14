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Відключення електроенергії 14 листопада: де застосовуватимуть

14 листопада, 2022 понедiлок
05:18
Економіка відключення світла

У понеділок, 14 листопада, планові відключення електроенергії діятимуть у Києві та 8 областях

Про це передає Укренерго.

Так, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

В інших областях України відключення наразі не прогнозуються. 

"Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло", - йдеться в повідомленні.

Українців закликають свідомо ставитись до споживання електроенергії особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.

У відомстві нагадують, що минулого тижня росіяни серйозно пошкодили один з ключових об’єктів Укренерго. Це вплинуло на живлення низки областей, ситуація у яких поки що залишається складною. Зокрема, йдеться Київ, Київську, Чернігівську, Черкаську, Житомирську, Сумську, Харківську, Полтавську та Донецьку області, де застосовуються планові, а іноді й аварійні відключення. 

"Київський та харківський енерговузол – це великі регіони споживання електроенергії, куди передається електроенергія з тих регіонів, де вона наразі виробляється. Але мережа у цих областях зазнала дуже важких пошкоджень і вона поступово відновлюється силами Укренерго та інших енергетичних компаній. Таких масштабних пошкоджень, які з 10 жовтня зазнала українська енергетика, не зазнавала жодна енергосистема. Тому говорити про їх повне усунення наразі не доводиться", - зазначив голова правління Володимир Кудрицький.

Тож, зважаючи на це, планові відключення, ще певний час будуть впроваджуватися, зокрема у вказаних областях та у Києві, поки будуть відновлювати можливість передачі електроенергії з інших регіонів.

  • З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електроенергії.
  • Віялові відключення електроенергії, які стали результатом російських ракетних атак, можуть призвести до більшого скорочення ВВП у 2022 році, ніж прогнозувалося раніше, повідомила міністр економіки Юлія Свириденко.

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