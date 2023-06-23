Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Відкриті торги Міноборони стали першим кроком до позитивного реформування системи закупівель, — Асоціація рітейлерів України

Відкриті торги Міноборони стали першим кроком до позитивного реформування системи закупівель, — Асоціація рітейлерів України

23 червня, 2023 п'ятниця
11:58
Суспільство Міністерство оборони

Асоціація рітейлерів України підтвердила прозорість проведених торгів по закупівлях харчування для Міноборони. Учасники організації безпосередньо беруть участь у робочих групах Міністерства

Про це заявили учасники Асоціації рітейлерів України.

Нещодавно в медіа з'явилася інформація про те, що великі рітейлери не беруть участі у закупівлях продуктів харчування для Міністерства оборони України через систему Prozorro. Проте ця інформація не відповідає дійсності.

Вони підтвердили свою залученість у процес, зокрема в частині надання пропозицій, які могли б поліпшити умови державних закупівель. Асоціація пропонувала залучати національних виробників продуктів харчування для забезпечення стабільних поставок за встановленою ціною на весь період контракту.

"В умовах війни для рітейлу головним завданням залишається забезпечення продовольчої безпеки та достатньої кількості продовольчих запасів для населення, швидке реагування на форс-мажорні обставини, які можуть виникати у зв’язку з агресією російської федерації. В своїх пропозиціях рітейлери пропонували на даний час залучити до закупівель саме національних виробників продуктів харчування, які б змогли забезпечити гарантовану кількість поставок продуктів харчування за сталою та прогнозованою ціною на весь час дії контракту. Адже вартість товарів роздрібного ринку є залежною від зміни закупівельних цін, які встановлюються виробниками (постачальниками) та, які можуть змінюватись набагато частіше, ніж це визначено умовами контрактів з Міноборони", — йдеться в заяві Асоціації рітейлерів України.

За словами представників організації, такий механізм дозволить чітко сформувати найнижчу ціну за лот продуктів харчування, а також окремо за послуги логістичних операторів. Щоб мати змогу розрахувати мінімальну вартість логістики, учасники повинні також розуміти плановість та чітко визначені регіони доставки продуктів на весь період дії контракту.

"Враховуючи вже досягнуті позитивні результати щодо зниження ціни по лотах, які відбулись в системі закупівель Prozorro, рітейл вітає початок змін та готовий надалі брати участь в обговоренні та удосконаленні моделі проведення державних закупівель Міністерством оборони України, яка б дозволила найбільшій кількості учасників долучитись до даного процесу", — підсумовує Асоціація рітейлерів України.

Новини
Читайте також:
Молодіжна збірна України, Данило Сікан
21 червня, 2023 середа
Молодіжний Євро-2023: який вигляд має таблиця групи збірної України після 1-го туру
вибух у житловому будинку в Києві
22 червня, 2023 четвер
У Києві вибухнув газ у багатоповерхівці: загинули 3 людини, 8 постраждали
Окупанти на ЗАЕС
23 червня, 2023 п'ятниця
Росії надішлють попередження про те, що буде у разі теракту на ЗАЕС, - Кулеба
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.61
    Купівля 36.61
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.16
    Продаж 41.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
23 червня
12:45
депортація
За минулий місяць окупанти депортували 600 українців до Ростовської області
12:26
військове кладовище
В Україну повернули тіла 51 полеглого військового
12:14
Окупанти, ЗАЕС
Рятувальники проведуть навчання з ліквідації наслідків можливого теракту на ЗАЕС
12:02
Ексклюзив
На північних рубежах України ситуація контрольована, на кодоні з РФ російська армія збільшила кількість обстрілів, - речник ДПСУ Демченко
12:00
OPINION
Андрій Кокотюха
Захистити українську і не образити російську: як це працює
11:55
СБУ затримала в лавах ЗСУ шпигуна РФ, який відстежував літаки та бронемашини MaxxPro
11:23
Ексклюзив
безпілотник-камікадзе Warmate
Україні вкрай необхідне стрімке нарощування запасів дронів-камікадзе, - громадський діяч Тука
11:16
Залізниця
ЄС уперше безповоротно виділить кошти на реалізацію залізничних проєктів в Україні. Подробиці
11:08
Нафтогаз подпав у арбітраж на Газпром
Нафтогаз закликав суд США стягнути з Росії $5 млрд на виконання рішення арбітражу в Гаазі
11:05
Оновлено
обстріл, ППО
У ніч проти 23 червня Росія запустила по Україні ракети. Хронологія подій
11:03
санкції проти Росії
Набув чинності 11-й пакет санкцій ЄС проти Росії
10:32
Рівне-військкомати
Скандал з очільником одеського військкомату: в Раді ініціювали перевірки ТЦК по всій Україні
10:32
пігулки
Аж до летального кінця: у МОЗ попередили про наслідки неконтрольованого вживання йодиду калію
10:30
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як удари по Чонгарському мосту змінять ситуацію на фронті, попередження Зеленського про ЗАЕС поза увагою. Акценти світових ЗМІ 23 червня
10:25
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 червня: євро підскочив догори
10:22
комар
Лихоманка денге та вірус Західного Нілу: у Європі зростає ризик захворювань, що переносять комарі
10:15
дощ
Вихідними на півдні втримається спека, а на заході - зливи: прогноз погоди від Наталки Діденко
10:13
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу заявив, що Ізраїль не надасть Україні зброю, бо вона може опинитися в Ірану
10:05
Ексклюзив
Запас касетних боєприпасів на складах США може закрити потреби ЗСУ на три місяці ведення активних наступальних дій, - Згурець
10:01
OPINION
Юрій Богданов
Генерали і політика
09:58
ракета
У ГУР не виключають імовірності нових російських атак на енергетичну інфраструктуру України восени
09:53
Укрпошта оголосила передзамовлення нової марки і колекції мерчу на честь українських розвідників
09:44
Пентагон
"Це боротьба України": у Пентагоні прокоментували удар по Чонгарському мосту
09:40
Представник ГУР Вадим Скібіцький
На фронті протягом 2–3 місяців будуть активні бойові дії, - ГУР
09:32
Ґрета Тунберг
Ґрета Тунберг заявила про "систематичні репресії" проти екоактивістів у Франції
09:15
Євгеній Цимбалюк
Активізація брехні про "брудну бомбу" та "бойових комарів" може свідчити про можливі провокацій з боку РФ, - поспред України в ОБСЄ
08:49
Ексклюзив
Затоплена Нова Каховка
У Новій Каховці вода повністю відійшла, але у частині міста окупанти виставили кордони та оголосили карантинну зону, - мер Коваленко
08:47
ЗСУ
ЗСУ зупинили наступ ворога на двох напрямках
08:24
Окупанти на ЗАЕС
Окупанти не зможуть контролювати наслідки радіологічного інциденту, якщо здійснять теракт на ЗАЕС, - ISW
08:09
За добу Росія втратила в Україні 680 солдатів, 15 бойових бронемашин і 9 безпілотників, - Генштаб ЗСУ
08:00
OPINION
Вадим Денисенко
Смішний ворог — наполовину знищений ворог
07:46
Джо Байден
Байден не відмовився від слів про "Сі Цзіньпіна диктатора" і прагне зустрічі з ним
07:46
Інтерв’ю
президент Польщі Анджей Дуда
Якщо Росія "з'їсть" Україну частково, то потім накинеться на решту та інші країни. Не можна їй цього дозволити, - Дуда
07:39
General Electric вироблятиме в Індії двигуни для винищувачів Tejas
07:12
обстріл, ППО
Уночі над Україною знищили усі 13 крилатих ракет, випущених противником
07:06
Facebook та Instagram закриють канадцям доступ до новин через закон про оплату видавцям новин
07:00
Молодіжна збірна Франції, Євро-2023
Молодіжний Євро-2023: результати усіх матчів 22 червня
06:36
окупанти
Ворог намагається відновити втрачене положення в районі Макарівки, на фронті відбулося понад 30 бойових зіткнень за добу, - Генштаб
05:54
Пентагон
Застосування касетних боєприпасів було б корисним для ЗСУ й ефективним проти російських військ, - Пентагон
05:30
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МЗС України закликало G7 та ЄС вжити термінові заходи, щоб не допустити ядерну катастрофу на ЗАЕС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV