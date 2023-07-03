Відкрито збір на нічні Мавіки для ЗСУ
Телеканал Еспресо збирає кошти на нічних "пташок" для мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "ЕДЕЛЬВЕЙС". Вони брали участь у звільненні Київщини, а зараз нищить окупантів на донецькому напрямку
Захисники щодня "літають" дронами, корегують дії нашої артилерії, слідкують, де причаївся ворог аби він не мав жодного шансу наблизитись до наших позицій.
Денні "Мавіки" вночі майже безсилий. Тому збираємо кошти на квадрокоптери саме із нічним баченням. Вони оснащені тепловізором і дозволять швидко відшукати ворожі об’єкти на місцевості. Це покращить видимість і дуже полегшить роботу нашим котикам.
Ціль: 1 300 000 гривень
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/9KUq8m65Dy
Номер картки банки
5375 4112 0662 1364
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.45
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе