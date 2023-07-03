Відкрито збір на нічні Мавіки для ЗСУ

Захисники щодня "літають" дронами, корегують дії нашої артилерії, слідкують, де причаївся ворог аби він не мав жодного шансу наблизитись до наших позицій.

Денні "Мавіки" вночі майже безсилий. Тому збираємо кошти на квадрокоптери саме із нічним баченням. Вони оснащені тепловізором і дозволять швидко відшукати ворожі об’єкти на місцевості. Це покращить видимість і дуже полегшить роботу нашим котикам.

Ціль: 1 300 000 гривень

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