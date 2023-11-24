Відмивання понад 10 млрд грн: оновлено підозри учасникам злочинної організації на чолі з ексочільником ФДМУ

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

НАБУ уточнило, що оновлено підозри таким учасникам злочинної групи (посади вказано на момент вчинення злочину):

голові Фонду державного майна України (керівник групи, організатор);

особі, наближеній до голови ФДМУ (співорганізатор);

раднику голови ФДМУ;

двом в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);

в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";

двом власникам ТОВ – переможця аукціону на АТ "Одеський припортовий завод";

двом фізичним особам – співучасникам злочину.

Тепер їх усіх підозрюють у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 млрд грн.

Фото: nabu.gov.ua

Оборудки з майном Фонду держмайна України: в чому підозрюють ексочільника відомства та його спільників

22 березня 2023 року НАБУ і САП повідомили про викриття двох епізодів діяльності злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України. Перший – щодо корупції на "Одеському припортовому заводі" (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року тодішній голова ФДМУ домігся обрання "лояльних" членів наглядової ради "ОПЗ", які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.

Підозру оголосили тодішньому голові ФДМУ Дмитру Сенниченку, його наближеній особі, двом в.о. директора АТ "ОПЗ", двом власникам ТОВ, які впродовж травня 2020-го – жовтня 2021 року незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про перероблювання газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і далі платити заводу менше за перероблювання сировини. Згодом члени злочинної організації провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, припускаючи, що в ньому переможе підконтрольна їм компанія. А коли сталося інакше, незаконно скасували результати й підписали договір з наперед визначеним товариством. Слідчі стверджують, що зібрали достатньо доказів, аби стверджувати, що конкурс зірвано навмисно.

У підсумку від травня 2020 року до жовтня 2021 року АТ "ОПЗ" недоотримало понад 300 млн грн.

Другий епізод діяльності згаданої злочинної організації стосується "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" (100% належить державі в особі ФДМУ). За даними НАБУ й САП, у жовтні 2020 року організатор домігся призначення "лояльного" в.о. директора АТ "ОГХК". Той упродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав 4 контракти про продаж титановмісної сировини з підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Потім товар перепродали за ринковими цінами. За даними слідства, його поставили підприємствам Росії та на територію тимчасово окупованого Криму.

Це призвело до заподіяння державі збитків у понад 118 млн грн.

Унаслідок двох епізодів діяльності злочинної організації державі завдано понад 400 млн грн збитків.

Наразі НАБУ і САП встановлюють решту можливих учасників злочинної організації та досліджують інші випадки їхньої протиправної діяльності. Слідство триває.

У квітні 2023 року НАБУ оголосило в розшук ексголову ФДМ Сенниченка та ще 6 фігурантів справи: Андрія Гмиріна, Павла Присяжнюка, Миколу Парсентьєва, Олександра Горбуненка, Артура Сомова і Володимира Колота.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.