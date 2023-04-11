НАБУ оголосило в розшук ексголову ФДМ Сенниченка та ще 6 фігурантів справи про зловживання на 500 млн грн
НАБУ та САП оголосили у розшук сімох фігурантів справи щодо оборудок з майном Фонду держмайна України на чолі з його колишнім головою Дмитром Сенниченком
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Зазначається, що НАБУ і САП розшукує Дмитра Сенниченка, Андрія Гмиріна, Павла Присяжнюка, Миколу Парсентьєва, Олександра Горбуненка, Артура Сомова і Володимира Колота.
"Усі вони входять до складу злочинної організації, яка причетна до заволодіння понад 500 млн гривень коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", – йдеться в повідомленні НАБУ.
У відомстві зазначають, що очолював угруповання ексголова Фонду державного майна України, який тричі виступав викривачем корупції, подаючи відповідні заяви до НАБУ.
"Насправді ж він усував "конкурентів" на підприємствах зі сфери ФДМУ, аби заробляти могла тільки підконтрольна злочинній організації компанія", — повідомляють у НАБУ.
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