Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що НАБУ і САП розшукує Дмитра Сенниченка, Андрія Гмиріна, Павла Присяжнюка, Миколу Парсентьєва, Олександра Горбуненка, Артура Сомова і Володимира Колота.

"Усі вони входять до складу злочинної організації, яка причетна до заволодіння понад 500 млн гривень коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", – йдеться в повідомленні НАБУ.

У відомстві зазначають, що очолював угруповання ексголова Фонду державного майна України, який тричі виступав викривачем корупції, подаючи відповідні заяви до НАБУ.

"Насправді ж він усував "конкурентів" на підприємствах зі сфери ФДМУ, аби заробляти могла тільки підконтрольна злочинній організації компанія", — повідомляють у НАБУ.