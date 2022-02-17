Рада з другої спроби звільнила голову Фонду держмайна Сенниченка
Верховна Рада України з другої спроби звільнила голову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка
За відповідне рішення проголосували 318 нардепів, передає Еспреcо.TV.
Під час голосування Сенниченко був відсутній у залі парламенту. Нардепи вимагали звіту Сенниченка перед його звільненням. У "Батьківщині" заявили, що не голосуватимуть без звіту.
Уперше за звільнення Сенниченка набралося 223 голоси за необхідних 226.
- Нагадаємо, 18 листопада очільник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко подав у відставку за власним бажанням.
- 27 січня Верховна Рада не підтримала звільнення Дмитра Сенниченка з посади голови Фонду держмайна. Для рішення не вистачило трьох голосів. Нардепи заявили, що під час голосування в них не спрацювала кнопка.
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