Голова Фонду держмайна подав у відставку за власним бажанням

Про це він повідомив на пресконференцї у четвер, 18 листопада, передає Еспресо.TV.



"Відставка - моє особисте бажання та мої плани", - пояснив Сенниченко своє рішення.



Чиновник додав, що спочатку планував працювати на цій посаді близько двох років. За словами Сенниченка, йому вдалося досягти основних цілей: забезпечити стабільність процесів у ФДМ, створити команду, діджиталізувати процеси та закріпити покращення законами і нормативними актами.



Очільник Фонду держмайна додав, що після подання заяви він зустрівся з президентом і прем'єр-міністром. За словами Сенниченка, його заяву вже зареєстровано у Верховній Раді.



Очільник Фонду держмайна зазначив, що після відставки має намір відпочити щонайменше два місяці.



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