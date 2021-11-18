Голова Фонду держмайна подав у відставку за власним бажанням
Очільник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко подав у відставку за власним бажанням
Про це він повідомив на пресконференцї у четвер, 18 листопада, передає Еспресо.TV.
"Відставка - моє особисте бажання та мої плани", - пояснив Сенниченко своє рішення.
Чиновник додав, що спочатку планував працювати на цій посаді близько двох років. За словами Сенниченка, йому вдалося досягти основних цілей: забезпечити стабільність процесів у ФДМ, створити команду, діджиталізувати процеси та закріпити покращення законами і нормативними актами.
Очільник Фонду держмайна додав, що після подання заяви він зустрівся з президентом і прем'єр-міністром. За словами Сенниченка, його заяву вже зареєстровано у Верховній Раді.
Очільник Фонду держмайна зазначив, що після відставки має намір відпочити щонайменше два місяці.
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