Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"За великим рахунком, вплив на політику олігархів не зменшився. Ті, хто відмовляються від телеканалів і паспортів, мають десятки депутатів у Верховній Раді. Ось це справжня олігархія, коли для них ухвалюють закони. А той, хто відмовився від телеканалів, має свого премʼєр-міністра - ось олігархія, коли ти скільки хочеш, скільки грошей на свої підприємства направляєш", - зазначив Давидюк.

Політолог додав, що наразі деолігархізація може довести до того, що найбільшим олігархом в Україні вважатиметься людина, яка має кілька точок на ринку.

"Дуже цікаво виходить: один відмовився від телеканалів - уже не олігарх, інший відмовився від депутатського мандату - теж не олігарх, третій відмовився від паспорта - також не олігарх. І якимсь дивним чином виявиться, що найбільші олігархи в Україні - це власники торгових точок на одеському ринку. Дуже не хочеться, аби великий запит на деолігархізацію завершився тим, що всі стали супербізнесменами", - зауважив Микола Давидюк.

13 липня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Рінат Ахметов не відповідає двом критеріям для визнання олігархом після виходу з медіабізнесу та складання депутатського мандату його бізнес-партнером Вадимом Новинським.

20 липня в РНБО сказали, скільки осіб в Україні підпадають під дію закону про деолігархізацію.

20 липня видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела, повідомило, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків: бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.

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