Відмова від телеканалів і позбавлення українського громадянства не зменшує вплив олігархів на політику, - політолог Давидюк
Політолог Микола Давидюк вважає, що відмова від телевізійних каналів та позбавлення українського громадянства не зменшує вплив олігархів на політику в Україні
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"За великим рахунком, вплив на політику олігархів не зменшився. Ті, хто відмовляються від телеканалів і паспортів, мають десятки депутатів у Верховній Раді. Ось це справжня олігархія, коли для них ухвалюють закони. А той, хто відмовився від телеканалів, має свого премʼєр-міністра - ось олігархія, коли ти скільки хочеш, скільки грошей на свої підприємства направляєш", - зазначив Давидюк.
Політолог додав, що наразі деолігархізація може довести до того, що найбільшим олігархом в Україні вважатиметься людина, яка має кілька точок на ринку.
"Дуже цікаво виходить: один відмовився від телеканалів - уже не олігарх, інший відмовився від депутатського мандату - теж не олігарх, третій відмовився від паспорта - також не олігарх. І якимсь дивним чином виявиться, що найбільші олігархи в Україні - це власники торгових точок на одеському ринку. Дуже не хочеться, аби великий запит на деолігархізацію завершився тим, що всі стали супербізнесменами", - зауважив Микола Давидюк.
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- 20 липня в РНБО сказали, скільки осіб в Україні підпадають під дію закону про деолігархізацію.
- 20 липня видання "Українська правда", посилаючись на власні джерела, повідомило, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків: бізнесмена Ігоря Коломойського, співголову забороненої в березні 2022 року проросійської партії ОПЗЖ Вадима Рабіновича, нинішнього очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.
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