Про це повідомила міністерка енергетики Дженніфер Ґренголм, пише "Голос Америки".

За словами міністерки енергетики США Дженніфер Ґренголм, з наступного року США вироблятимуть рекордну кількість нафти.

"Йдеться про попит та задоволення. Коли Росія вторглася в Україну, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми повинні компенсувати цю втрачену кількість палива", - сказала вона.

Як пише "Голос Америки", у США вироблятимуть до 2023 року 12,7 млн барелів нафти на день, зараз ця цифра складає 12 млн на день.

"Рішення президента Байдена виділяти мільйон барелів на день зі Стратегічного нафтового резервного фонду та його заклики до нафтового сектора збільшити виробництво є ключовими для зниження цін на пальне", - додала Ґренголм.

Напередодні про необхідність збільшення виробництва на тлі недоекспорту нафти з боку Росії та необхідність переходу до чистих джерел енергії міністерка розповіла в інтерв’ю Голосу Америки.

"На жаль, ви бачите, як ціни на паливо у Європі надзвичайно злетіли. Очевидно, що через вторгнення, Росія недоекспортувала мільйони барелів нафти, на додаток до природного газу. Тому ціни в усьому світі зросли. Тепер наш президент та інші закликали збільшити видобуток прямо зараз, щоб ми могли знизити ціни на бензин для споживачів. І президент безумовно стурбований тим, як це вплине на реальних людей, на інфляцію тощо. Але врешті-решт ми повинні перейти до чистої енергії. І про це ідеться у законопроєкті, який напередодні підписав президент для Сполучених Штатів", - сказала міністерка в інтерв’ю "Голосу Америки".

Також Ґренголм зауважила, що США та Європа єдині у розумінні того, що вони повинні цілком відмовитись від російського палива.

У Німеччину вперше прибув танкер з нафтою зі США. Сірчисту нафту з США направили до Німеччини на тлі спроб нафтопереробних заводів знайти альтернативу російській нафті, ввезення якої буде заборонено у 2023 році.

Група семи прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції ЄС, що забороняють морський імпорт російської сирої нафти.

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