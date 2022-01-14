Відновлює ефективність COVID-вакцини, - МОЗ пояснило, для чого потрібна бустерна доза

Про це він написав у Facebook.



"За даними досліджень, ефективність будь-якої вакцини з часом зменшується. Також з’являються нові штами коронавірусу, зокрема "Омікрон". Бустерна ж доза допомагає поновити ефективність вакцин проти COVID-19, симптоматичного захворювання на COVID-19, госпіталізації та смерті внаслідок цієї хвороби", - пояснив Ігор Кузін.



Він зазначив, що бустерне щеплення рекомендовано робити мРНК-вакцинами, адже, за інформацію досліджень, вони демонструють найкращі результати незалежно від того, яким вакцинами був зробленим базовий курс.



"Наразі в Україні бустерну дозу можуть отримати повнолітні, які завершили базовий курс щеплення понад 6 місяців тому. Оптимальний термін введення "бустеру" від 6 до 9 місяців", - нагадав головний санлікар України.



Він закликав не зволікати з отриманням базового курсу вакцинації та бустерного щеплення, "адже це єдина можливість вберегтись від небезпечних наслідків коронавірусної хвороби".



"Це критично важливо для літніх людей та людей із супутніми хворобами, адже в разі інфікування, базовий курс щеплення допоможе зберегти їхні життя, а бустерна доза допоможе поновити захист", - наголосив Ігор Кузін.

Нагадаємо, 4 січня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав наказ про введення третього додаткового щеплення проти COVID-19 для людей віком від 60 років.

6 січня він підписав наказ про бустерну вакцинацію для всіх повнолітніх.

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