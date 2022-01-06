Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Коронавірус Україна вводить бустерну вакцинацію від COVID-19 для всіх повнолітніх

Україна вводить бустерну вакцинацію від COVID-19 для всіх повнолітніх

6 січня, 2022 четвер
13:26
Коронавірус У Києві та ще 11 областях України за добу не зробили жодного щеплення, - МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав указ про бустерну вакцинацію від COVID-19 для всіх повнолітніх, хто раніше пройшов повний курс щеплення проти коронавірусу

Про це він написав у Facebook.

"Підписав наказ Міністерства охорони здоров'я України Про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони прищеплювалися", - зазначив Ляшко.

Він додав, що для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. 

Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer. За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

За словами головного санлікаря України Ігоря Кузіна, бустерна доза зараз рекомендована для введення "медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення".

Станом на 1 січня 2022 року бустерну дозу вже отримали 3 600 українців.

Довідка: бустерна, або ревакцинальна, доза вводиться за 6-9 місяців після базового курсу для посилення ефективності вакцини. Після введення цієї дози - дію COVID-сертифікату буде продовжено на 270 днів.
 

  • Нагадаємо, 4 січня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав указ про введення третього додаткового щеплення проти COVID-19 для людей віком від 60 років.
  • Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до схеми змішування вакцин від COVID-19.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Ляшко
МОЗ
Вакцинація
щеплення
COVID-19
Читайте також:
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
5 січня, 2022 середа
Зеленський проти всіх. Як Шостий налаштував проти себе поліцію
Територіальна оборона
5 січня, 2022 середа
45% українців не готові брати участь у територіальній обороні, - опитування
6 січня, 2022 четвер
Рада ОДКБ відправляє миротворців до Казахстану
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.37
    Купівля 27.37
    Продаж 27.63
  • EUR
    Купівля 30.78
    Продаж 31.23
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
6 січня
16:28
Артікс Пабрікс
Україна отримає від Латвії зброю та військову техніку
16:12
ООН
Протести у Казахстані: в ООН закликали до стриманості
15:43
Руслан Стефанчук
Стефанчук вдруге захворів на коронавірус
15:37
вифлиємська зірка
Зірка, яка не зовсім зірка. Таємниця Вифлеємської зорі
15:31
Телеканал "НАШ"
До ОАСК надійшов ще один позов від телеканалу "НАШ" до Нацради
15:12
Міріам Уро-Ніле
Баскетболістка збірної України Уро-Ніле стала найкращою у матчі чемпіонату Швейцарії
15:06
Ігор Головань
Абсолютне беззаконня: адвокат Порошенка про рішення Печерського суду
14:56
Укрзалізниця
Укразалізниця запускає "різдвяний потяг" на святкові вихідні
14:52
Порошенко
Суд наклав арешт на усе майно та активи Порошенка
14:38
"Сподіваюся, Італія не видасть його Росії": мати українського режисера Лавренчука про затримання сина
14:27
Без участі України: у Москві проходить зустріч політрадників "нормандської четвірки"
14:09
Автогаз
Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз на тлі протестів
13:55
Володимир Зеленський
Журналіст Бутусов: Зеленський був у Буковелі разом з Єрмаком та Демченком
13:43
"Чекаємо на введення російських сил": екснардеп "Слуги народу" Шевченко прибув у Казахстан
13:28
Коляда
Що б то заколядувати: топ-5 українських колядок
13:15
медичний канабіс
Рада може легалізувати медичний канабіс вже цього року, - Радуцький
13:08
Адвокат Головань: суддя Печерського суду у турборежимі рухається до заздалегідь спланованого рішення про незаконний арешт майна Порошенка
13:04
Протести у Казахстані: ще чотири країни підтвердили участь у місії ОДКБ
13:04
свято
12 і трохи більше пісних страв на Святвечір. Оригінальна випічка, рецепти традиційні та нові - один за одного кращі!
12:43
стус
84 роки тому народився Василь Стус: 10 мудростей видатного поета
12:37
Намагався підпалити храм УПЦ на Запоріжжі: агента терористів "ДНР" засуджено до семи років позбавлення волі
12:14
У Алмати протестувальники здійснили погром п'яти телеканалів
11:39
Токаєв
Президент Казахстану розпорядився створити слідчу групу для покарання учасників протестів
11:33
томос
Річниця ПЦУ: три роки тому Україна отримала Томос
11:21
Група українців не змогла вилетіти з Алмати через припинення роботи аеропорту
11:10
Коронавірус Омікрон
В Індії зафіксували першу смерть від COVID-штаму "Омікрон"
10:59
зима_чашка з чаєм
Найтепліше 5 січня за понад 140 років: у Києві зафіксували новий температурний рекорд
10:53
Ігор Головань
Поводяться як злодії: адвокат Порошенка повідомив, що у Печерському суді з порушенням закону таємно хочуть розглянути клопотання про арешт майна
10:44
карантин
У Франції посилюють карантин
10:30
МОЗ Казахстану: внаслідок протестів у країні постраждали понад тисячу людей
10:15
Російські військові почали виконувати "поставлені завдання" у Казахстані, - ОДКБ
10:12
закарпаття затоплені дороги
Через повінь на Закарпатті підтоплено дороги. Перелік
10:09
Петро Порошенко
"17 січня я, як і обіцяв, повернуся до Києва", – Порошенко
10:00
Ігор Клименко
Клименко: Кабмін погодив підвищення зарплат поліцейським з січня
09:52
літак
Авіакомпанії скасовують рейси до Алмати на тлі протестів
09:42
КНДР заявила, що випробувала гіперзвукову ракету
09:37
ДТП на Тернопільщині
На Тернопільщині перекинувся бензовоз, перекрили міжнародну трасу
09:31
Вакцинація
Італія запровадила обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для людей віком від 50 років
09:16
кутя-тернопільська
Християни східного обряду сьогодні святкують Святвечір
09:03
Коронавірус в Україні
Протягом доби в Україні зафіксували 6 632 нових випадків COVID-19, померло 187 людей
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV