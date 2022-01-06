Україна вводить бустерну вакцинацію від COVID-19 для всіх повнолітніх

Про це він написав у Facebook.



"Підписав наказ Міністерства охорони здоров'я України Про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони прищеплювалися", - зазначив Ляшко.



Він додав, що для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.



Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано також вводити бустерну дозу вакциною Pfizer. За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.



За словами головного санлікаря України Ігоря Кузіна, бустерна доза зараз рекомендована для введення "медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення".



Станом на 1 січня 2022 року бустерну дозу вже отримали 3 600 українців.



Довідка: бустерна, або ревакцинальна, доза вводиться за 6-9 місяців після базового курсу для посилення ефективності вакцини. Після введення цієї дози - дію COVID-сертифікату буде продовжено на 270 днів.



Нагадаємо, 4 січня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав указ про введення третього додаткового щеплення проти COVID-19 для людей віком від 60 років.

Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до схеми змішування вакцин від COVID-19.