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Відпустив вбивцю Гонгадзе та переслідував Луценка: суддю Слинька довічно утримуватиме держава, - Слідство. Інфо

2 жовтня, 2023 понедiлок
17:35
Кримінал

Вища рада правосуддя відправила суддю Верховного Суду Сергія Слинько, який випустив убивцю Гонгадзе, у відставку - вона передбачає пожиттєве утримування на суму близько 100 тисяч гривень щомісячно

Про це повідомляє Слідство. Інфо.

Видання зазначає, що суддя також брав участь у політичних переслідуваннях опонентів Віктора Януковича, виносив рішення всупереч рішенням Європейського суду з прав людини та мав проблеми з деклараціями.

Слинько пішов у відставку з 30-річним стажем з посади судді Верховного Суду. У 2017 році Громадська рада доброчесності (ГДР) визнала його таким, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики.

Слинько входив у трійку суддів Апеляційного суду міста Києва, які відпустили з-під варти вбивцю засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе – ексначальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача. Пукач переховувався від правоохоронців майже 6 років, поки його не спіймали в одному з сіл на Житомирщині.

За часів правління Януковича, Слинько також був причетний до засудження ексглави МВС Юрія Луценка. Саме тоді міжнародна спільнота звинуватила Слинька у тому, що Україна не дотримується міжнародних стандартів судової справи.

Видання нагадує, що Юрія Луценка засудили у 2012 році. Він намагався оскаржити покарання в українському суді, але програв апеляцію, тому пішов оскаржувати вирок у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ). ЄСПЛ визнав, що під час судового процесу над Луценком було порушено ряд статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У квітні 2013 року вже касаційну скаргу Юрія Луценка на свій вирок розглянула колегія суддів, яку очолював Слинько. Попри рішення ЄСПЛ, судді одноголосно залишили вирок у силі. Вирок Луценка скасували аж у 2014 році на підставі закону "Про реабілітацію осіб на виконання рішень Європейського суду з прав людини". 

У спеціальній декларації доброчесності, яку подає суддя, Слинько приховав, що був причетний до цього судового процесу. Він також приховав, що був дотичний до суду над Дмитром Павліченком та його сином Сергієм. Їх визнали винними у жорстокому вбивстві судді у березні 2011 року. Саме Слинько був у колегії суддів, яка залишила в силі вирок Павліченкам. У 2014 році їх амністували як політв’язнів.

Окрім цього, ГРД виявила, що він купив дачний будинок і два дорогі авто, цінну зброю та має щонайменше одну подорож на рік попри те, що, за декларацією, не має на це коштів.

Попри все зазначене, Слинько залишився суддею, потрапив до Верховного Суду і у відставку пішов тільки 18 квітня 2023 року. Видання зазначає, що відтепер держава зобов’язана щомісяця пожиттєво виплачувати йому близько 100 тисяч гривень з бюджету, як судді у відставці.

Суспільство
Юрій Луценко
вбивство Гонгадзе
Верховний суд
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