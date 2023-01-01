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Відсьогодні Британія припинила імпорт російського скрапленого газу

1 січня, 2023 неділя
18:27
Економіка санкції проти РФ

З неділі, 1 січня, Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого газу з метою "відрізати Путіна від фінансування війни"

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Великої Британії у twitter.

"Сьогодні Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу. Ми відрізаємо Путіна від фінансування його незаконної війни та підтримуємо країни у всьому світі, щоб зменшити їх власну залежність (від Росії - ред.)", - йдеться у повідомленні.

  • Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Велика Британія виділить 2,3 мільярда фунтів стерлінгів допомоги Україні у 2023 році.

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санкції проти Росії
війна з Росією
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