Відсьогодні Британія припинила імпорт російського скрапленого газу
З неділі, 1 січня, Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого газу з метою "відрізати Путіна від фінансування війни"
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Великої Британії у twitter.
"Сьогодні Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу. Ми відрізаємо Путіна від фінансування його незаконної війни та підтримуємо країни у всьому світі, щоб зменшити їх власну залежність (від Росії - ред.)", - йдеться у повідомленні.
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